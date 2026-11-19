افتتاح وزير الاتصالات مقر شركة iQor في القاهرة الجديدة لاستيعاب 500 متخصص، مع خطط لزيادة الاستثمارات إلى 100 مليون دولار خلال السنوات القادمة لتعزيز صادرات الخدمات الرقمية.

افتتح المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقر شركة iQor العالمية المتخصصة في خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء في منطقة القاهرة الجديدة ، وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026. يأتي هذا الافتتاح في إطار الخطة الاستراتيجية المصرية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وتؤكد هذا الحدث التزام الحكومة بدعم نمو قطاع التعهيد المتطور.

استثمارات ضخمة وتوسع في المراكز

تشكل شركة iQor الأمريكية واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تعهيد عمليات الأعمال، وقد بدأت نشاطها في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال العامين 2025 و2026. ومن المقرر أن تضخ الشركة مبلغًا إضافيًا قدره 100 مليون دولار على مدار السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، مما يعكس ثقتها في البيئة الاستثمارية المصرية وإمكانات النمو الكبيرة المتاحة.

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فرص عمل وتنمية الكوادر الشابة

يعمل حاليًا بمركز الشركة في القاهرة الجديدة نحو 500 متخصص يقدمون خدمات التعهيد بثماني لغات لعملاء الشركة في مختلف الأسواق العالمية. وتستهدف الشركة زيادة عدد العاملين بالمركز بنحو 500 متخصص إضافي خلال عام 2027، وصولًا إلى 5000 متخصص خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار خطتها للتوسع في تقديم خدمات تعهيد الأعمال وتجربة العملاء من مصر إلى الأسواق العالمية.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحولات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح فرصًا جديدة لنمو صناعة التعهيد. وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة لتمكين الشركات من مواكبة هذه التحولات، مشيرًا إلى أن تنمية قدرات الكوادر الشابة وتطوير البنية التحتية الرقمية يشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم توسع الشركات في تقديم خدمات عالية القيمة المضافة للأسواق العالمية.

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إيرادات الذكاء الاصطناعي وتوظيف المصريين

يعتمد عملاء شركة iQor بشكل متزايد على أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في تحقيق 88% من إيرادات الشركة في عام 2026. وتشمل الخدمات المقدمة في المركز مراجعة المحتوى، مما يسهم في تعزيز صادرات الخدمات العابرة للحدود انطلاقًا من مصر، بينما تعمل الشركة على توفير فرص عمل نوعية وتعزيز دور الكفاءات المصرية في تقديم الخدمات لكبرى العلامات التجارية العالمية.

شراكات استراتيجية مع الهيئة الوطنية

تتزامن هذه الخطوة مع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة iQor وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في نوفمبر 2025، على هامش القمة العالمية للتعهيد. وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة إيتيدا، أن افتتاح المركز يعزز قاعدة الشركات العالمية العاملة في قطاع التعهيد المصري، ويمنح الشركة القدرة على تقديم حلول متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملائها العالميين.