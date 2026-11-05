آبل تطلق تحديث iOS 27.3 بمزايا استباقية جديدة

كشفت آبل عن تحديث iOS 27.3 الذي يضيف واجهات مخصصة لشاشة القفل أثناء الشحن، مع تقويم وطقس، متوقع صدوره رسمياً في ديسمبر.

كشفت شركة آبل عن إصدار تحديث نظام التشغيل iOS 27.3، والذي يركز بشكل أساسي على إثراء مزايا وضع الاستعداد لشاشات العرض الثابتة في هواتف آيفون. يستهدف هذا التحديث الجديد معالجة القصور في التصميمات المتاحة حالياً، من خلال منح المستخدمين خيارات أوسع لتخصيص ما يظهر على الشاشة أثناء شحن الجهاز. يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الشركة المستمرة لتحسين تجربة المستخدم عند استخدام الهاتف كساعة منزلية أو جهاز عرض للمعلومات الأساسية دون الحاجة إلى تفاعله المباشر.

تحسينات واجهة الاستعداد في iOS 27.3

يوفر التحديث الجديد واجهات متنوعة وعصرية لعرض الساعة، والتقويم، والطقس، والألبومات المشتركة بين المستخدمين. تشمل هذه التحسينات تصاميم جديدة للساعات الرقمية والتناظرية، مع إضافة ألوان متعددة وإمكانيات مرنة لتغيير المظهر العام للشاشة وفقاً لتفضيلات المستخدم الشخصية. تتيح الميزة، التي ظهرت للمرة الأولى مع إصدار iOS 17 سابقاً، استخدام الهاتف في الوضع الأفقي أثناء الشحن لعرض المعلومات اللازمة بوضوح.

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من الجدير بالذكر أن هذه الوظائف لا تقتصر على هاتف آيفون ديو القابل للطي، بل ستصل إلى جميع هواتف آيفون التي تدعم وضع الاستعداد. ومع ذلك، سيحتفظ هاتف آيفون ديو بخاصية إضافية تميزه عن غيره، وهي إمكانية تشغيل الوضع أثناء فتح الهاتف أو تثبيته في وضعية تشبه الخيمة، حتى دون توصيله بمصدر الطاقة للشحن. هذه الميزة تعزز من مرونة الاستخدام في ظروف إضاءة مختلفة.

تخصيص متقدم لبيانات المستخدم

تضيف آبل في هذا الإصدار واجهات مستقلة مخصصة لعرض التقويم والطقس، مما يسهل على المستخدمين الاطلاع على المواعيد اليومية وأحوال الجو مباشرة. يمكن للمستخدمين مشاهدة الصور من الألبومات المشتركة التي يشاركها الأصدقاء وأفراد العائلة، حيث تظهر في عرض متتابع على الشاشة. هذه الوظائف تخدم بشكل كبير الأشخاص الذين يعتمدون على هواتفهم كجهاز عرض مركزي في غرف النوم أو المكاتب.

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تتضمن المزايا اللافتة إمكانية إنشاء أكثر من نسخة للواجهة نفسها والتنقل بينها بسهولة، مما يتيح للمستخدم تخصيص شاشة لوقت النوم تعرض الساعة فقط، وأخرى للاستخدام صباحاً تتضمن التقويم والمواعيد الهامة. هذا المستوى من التفصيل يسمح بتجربة مستخدم مريحة وواقعية تلبي الاحتياجات المختلفة طوال اليوم.

توقيت الإطلاق والتوافر الرسمي

ظهرت المزايا الجديدة لأول مرة في النسخة التجريبية للمطورين من iOS 27.3، والتي أطلقتها آبل خلال نوفمبر 2026. وتشير التوقعات الحالية إلى طرح الإصدار النهائي للمستخدمين في ديسمبر المقبل، بعد فترة من الاختبارات والمراجعات الدقيقة. يُفضل خبراء التكنولوجيا انتظار النسخة الرسمية قبل تثبيت التحديث التجريبي على الهاتف المستخدم يومياً، تفادياً للمشكلات التقنية التي قد تصاحب الإصدارات غير النهائية.

يعكس هذا التحديث استجابة آبل للملاحظات المستمرة من مجتمع المطورين والمستخدمين حول تحسين واجهات العرض الثابت. من المتوقع أن يساهم هذا التحديث في زيادة تفاعل المستخدمين مع ميزة الاستعداد، وجعلها خياراً أساسياً في الحياة اليومية للكثيرين الذين يستخدمون هواتفهم كأدوات إدارية ومنبهات في آن واحد.