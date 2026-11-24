شركة آبل تضيف نظام Impersonation Risk Detection لنظام iOS لتحذير المستخدمين من محاولات الاحتيال المالي وتبادل مؤشرات المخاطر مع التطبيقات البنكية.

أعلنت شركة آبل عن إطلاق ميزة أمنية متطورة جديدة في تحديث نظام التشغيل iOS 27، والتي تهدف بشكل أساسي إلى مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية. تستهدف هذه التقنية حماية مستخدمي هواتف iPhone من السيناريوهات الاحتيالية التي تعتمد على انتحال هوية موظفي البنوك أو المسؤولين الحكوميين لشراء الثقة وسرقة الأموال أو البيانات الحساسة.

آلية عمل كشف مخاطر الانتحال

تعتمد الميزة المعروفة باسم "Impersonation Risk Detection" على تحليل مؤشرات الخطر مباشرة على جهاز المستخدم دون الاعتماد على خوادم خارجية. تقوم آبل بمشاركة نتيجة تقييم المخاطر هذه مع التطبيقات المشاركة في النظام، مما يتيح لتطبيقات الخدمات المصرفية والجهات الحكومية اتخاذ إجراءات وقائية فورية.

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تعمل هذه الآلية من خلال تصنيف مستويات الخطر بناءً على السلوكيات المشبوهة التي يرصدها الجهاز، وتشمل هذه المستويات مستوى "متوسط" عندما تكتشف النظام علامات قد تشير إلى نشاط غير طبيعي أو محاولة احتيال.

تتميز هذه التقنية بالتركيز على خصوصية البيانات، حيث يقتصر تبادل المعلومات مع التطبيقات على مستوى مستوى الخطر فقط، دون مشاركة التفاصيل التقنية أو البيانات الخام التي استند إليها خوارزميات التقييم في إصدار الحكم.

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دور التطبيقات في تعزيز الأمان

تتضمن الإجراءات الاحترازية التي يمكن للتطبيقات اتخاذها بعد استلام إشارة الخطر، طلب خطوات إضافية للتحقق من هوية المستخدم، أو تأجيل تنفيذ التحويلات المالية الكبيرة لحين التأكد من هوية المرسل.

كما يمكن للتطبيقات عرض تنبيهات واضحة للمستخدمين تحذرهم من احتمالية تعرضهم لمحاولة احتيال، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات آمنة ومنع حدوث الخسائر المالية.

إعدادات التشغيل والفعالية

قررت آبل عدم تفعيل هذه الميزة بشكل افتراضي في نظام التشغيل الجديد، وذلك لتجنب الإنذارات الكاذبة التي قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات البنكية أو فرض خطوات تحقق إضافية غير ضرورية للمستخدمين العاديين.

يتطلب الاستفادة من هذه الحماية تفعيل خيار "مشاركة تقييم المخاطر" يدوياً من قبل المستخدم في إعدادات النظام، مما يضمن موافقته المسبقة على مشاركة مستوى الخطر مع المطورين.

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تعتمد فعالية هذه الميزة بشكل كبير على مدى دعم التطبيقات الأمنية والبنكية لها، إذ لا يضمن التفعيل الفردي للميزة الحماية الكاملة إذا كانت التطبيقات المستخدمة لا تشارك في نظام تبادل مؤشرات الخطر.