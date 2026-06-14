آثار الحكيم توضح قناعة شخصية وراء اعتزالها الفني بعد نجاحٍ ساحق

الفنانة آثار الحكيم تكشف أن قرارتها بالاعتزال جاءت من قناعة داخلية لا علاقة لها بخلافات داخل الوسط الفني، وتؤكد أهمية المعرفة والتأمل في مراحل الحياة المختلفة.

تحدثت الفنانة آثار الحكيم بصراحة عن القرار الجريء الذي اتخذته قبل نحو خمسة عشر عاماً، مؤكدة أن هذا القرار جاء نتيجة قناعة شخصية عميقة تداخلت مع ذروة نجاحها الفني.

وفي حديثها، استعرضت رؤيتها للحياة وأهمية المعرفة والتأمل في مسار الإنسان، مشيرة إلى أن لكل مرحلة من العمر أولوياتها ومتطلباتها التي تدفع الفرد إلى إعادة ترتيب اهتماماته واختيار مساره بإرادته. وأوضحت أن قرار الاعتزال لم يكن نتاج ضغوط خارجية أو خلافات داخل الوسط الفني، بل كان نتاجًا لتقييمٍ صادقٍ للذات ورغبةٍ في الانسجام مع متطلبات الحياة المتغيرة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، أكدت آثار الحكيم أن الله أنعم عليها بنجاح واسع ومحبّة هائلة من الجمهور، وهو ما جعل قرار الاعتزال ينبع من قناعة داخلية لا تتأثر بمصاحبة المشكلات أو النزاعات. وأعربت عن امتنانها العميق لتواصل الجمهور معها رغم ابتعادها عن الأضواء، مشيرة إلى أن الرسائل التي تتلقاها من محبيها حتى اليوم تشكل مصدر سعادة كبير وتؤكد حجم المودة المتبادلة التي لا تزال تربطها بجمهورها.

وأضافت أن هذا الارتباط القوي يشجعها على مواصلة نشر القيم التي تؤمن بها، حتى وإن كانت خارج إطار النشاط الفني التقليدي. واستطردت الفنانة أن قرار الاعتزال جاء بعد أن شعرت بالاكتفاء من التجربة الفنية، معتبرةً أن الإنسان يمر بمراحل مختلفة في حياته، ولكل مرحلة أهدافها وتحدياتها. وأبرزت أن مرحلة الاعتزال تمثلت في الحاجة إلى مراجعة الذات والتركيز على الجوانب الأعمق في الحياة، مثل الفهم والعلم والعمل.

وشددت على أن الجهل يُعدّ من أكبر التحديات التي تواجه الإنسان، داعيةً إلى أهمية التعلم المستمر والقراءة كقواعد أساسية للوعي والإدراك السليم لمسؤوليات الفرد ودوره في المجتمع. وفي ختام حديثها، لفتت الانتباه إلى أن الحياة قصيرة مهما امتد الزمن، فالإستثمار في الفهم والتأمل والعمل على تحقيق الغاية الحقيقية من الوجود هو ما يمنح الإنسان معنىً أعمق ورحلةً أكثر إشباعاً.

قالت إن رحلة الإنسان في الدنيا تمر بسرعة، لذا يستحق كلٌّ منا الوقوف لتأمل معانيها وأهدافها، والعمل على تحقيقها بما يرفع من قيمة وجوده





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