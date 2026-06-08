حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آخر موعد لتقديم تأجيلات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2026 للدور الثاني بالدرجة الفعلية في حالة الإعذار المرضية والقهرية مع اثبات ذلك.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آخر موعد لتقديم تأجيلات امتحانات الثانوية العامة لل عام الدراسي الحالي 2025/2026 لل دور الثاني بالدرجة الفعلية في حالة الإعذار المرضية والقهرية مع اثبات ذلك.

، أن آخر موعد لإرسال تاجيلات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يوم الخميس 30 يوليو أي خلال أسبوعين بعد انتهاء مواعيد الامتحانات المعتمدة يوم الخميس 16 يوليو، مُشيرا إلى أن التقديم يكون للإدارات التابع لها الطالب وتقوم المديريات بإرسالها للتعليم الثانوي. وأوضحت وزارة التعليم، المستندات المطلوبة للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية لعرضها عن طريق الإدارة العامة للتعليم الثانوي لاتخاذ القرار حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية من عدمه، وتقوم إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات التعليمية التابع لها الطالب بإخطار الطلاب بموافقة الإدارة العامة للتعليم الثانوي على التأجيل بالدرجة الفعلية من عدمه.

خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة يفيد بـ رغبة ولي الأمر بتأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية، تقرير طبي من التأمين الصحي معتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب موضحا به الحالة المرضية، إفادة بغياب الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها مختوم بختم رئيس اللجنة أو ختم لجنة النظام والمراقبة، تقدم المستندات للمديرية التعليمية التابع لها الطالب إدارة شؤون الطلبة والامتحانات لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بالوزارة.

بتقرير يعده الطبيب الزائرة الصحية ورئيس اللجنة معا، ويُرسل إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب في ذات اليوم؛ لعرضه على الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة لبحث الحالة والنظر في أداء الطالب لامتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية، تقرير معتمد من الطبيب الزائرة الصحية ورئيس اللجنة معا، بحالة الطالب المرضية، ومُثبت به نقل الطالب بسيارة الإسعاف ومدون به تاريخ الامتحان وتوقيت الخروج من اللجنة، صورة طبق الأصل من استمارة (5) (د).

(6) (د) معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان وميعاد خروجه بسيارة الإسعاف، التماس من ولي أمر الطالب برغبته في تأجيل امتحان المادة التي أصيب فيها نجله للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وتقدم المستندات عن طريق لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بالوزارة، العالقين بالخارج بسبب ظروف قهرية تقدم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد، حالة الولادة للطالبة التي تؤدي الامتحان تقدم أصل شهادة المولود، الشهادة الطبية مختومة ومعتمدة من مستشفى عام، تزامن موعد بطولة رياضية رسمية خارج البلاد مع مواعيد عقد امتحانات الدور الأول في كل المواد أو بعضها يقدم أصل خطاب الاتحاد الرياضي + صورة من تأشيرة الخروج والدخول للبلاد + صورة طبق الأصل من القرار الوزاري باسم الطالب ومحدد بها موعد إقامة البطولة، يلتزم ولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها نجله بإفادتنا بالمستندات الآتية: بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب معتمد ومختوم





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تأجيلات امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عام الدراسي الحالي 2025/2026 دور الثاني بالدرجة الفعلية

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