آخر فرصة لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7 قبل تطبيق الغرامة .. مشروع الإسكان الاجتماعي يواصل استقبال الدفعات الربع سنوية

يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية الخاصة بحاجزي مشروع «سكن لكل المصريين 7»، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة الرسمية المحددة للسداد يوم 10 يونيو 2026، باعتباره الموعد النهائي لتجنب غرامات التأخير والإجراءات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة. ويحظى مشروع «سكن لكل المصريين 7» باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، خاصة في ظل استمرار الدولة في التوسع بمشروعات الإسكان المدعوم وتوفير أنظمة سداد ميسرة تناسب مختلف شرائح المتقدمين.

