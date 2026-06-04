آخر فرصة لصرف منحة التموين الإضافية 400 جنيه قبل نهاية يونيو

وزارة التموين تعلن انتهاء فترة صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من منحة الـ400 جنيه للأسر المستحقة، مع تأكيد عدم وجود نية لتمديد الصرف أو إضافة دفعة جديدة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آخر فرصة لصرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه ، والتي تم تخصيصها ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة دعماً للأسر المستحقة.

توزع المنحة على أربع دفعات شهرية، والدفعة الرابعة والأخيرة متاحة حالياً حتى نهاية شهر يونيو الجاري. يمكن للمستفيدين صرف المنحة من خلال منافذ البقالين التموينيين، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وسلاسل متاجر كاري أون. وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة 'الوطن' أن الصرف مستمر طوال الشهر، ولا توجد نية لتمديد الفترة أو إضافة دفعة جديدة. تأتي هذه المنحة ضمن جهود الحكومة للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبدأ صرف الدفعة الرابعة بالتزامن مع صرف السلع التموينية لشهر يونيو، مما يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. وقد صرّح وزير التموين في لقاء مع قناة 'إكسترا نيوز' بأن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأشار إلى أن هذا الدعم الإضافي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. في السياق نفسه، تتواصل جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق توجيهات رئاسية، كما ذكر رئيس الوزراء مدبولي.

لكن الخبر الأبرز حالياً هو انتهاء مهلة صرف المنحة الإضافية، حيث يُعتبر هذا الشهر الفرصة الأخيرة لـ10 ملايين أسرة للحصول على الـ400 جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن المنحة كانت قد أقرت منذ فبراير 2026 قبل شهر رمضان، وتم صرفها على أربعة أشهر متتالية. وتناشد الوزارة المواطنين سرعة التوجه إلى أماكن الصرف لضمان الاستفادة من هذا الدعم قبل انتهاء الشهر الجاري





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منحة التموين 400 جنيه دعم إضافي وزارة التموين الحماية الاجتماعية

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