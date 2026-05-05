آرسنال يواجه أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي مباراة حاسمة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وتقام المباراة على ملعب الإمارات، في مواجهة تحمل طابعًا حاسمًا لتحديد هوية المتأهل إلى النهائي. من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا بين المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ونظيره الأرجنتيني دييجو سيميوني، حيث يسعى كل منهما لفرض أسلوبه الفريد. يعتمد آرسنال على الكرة الهجومية المنظمة، بينما يتميز أتلتيكو مدريد بالصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي، ما يجعل النتيجة مفتوحة على جميع الاحتمالات. انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، وهو ما يمنح لقاء الإياب أهمية مضاعفة. يأمل آرسنال في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما يطمح أتلتيكو مدريد للخروج بنتيجة إيجابية تؤهله للنهائي.

وصل أتلتيكو مدريد إلى هذا الدور بعد تخطي برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية أظهر خلالها الفريق الإسباني شخصية كبيرة. وعلى الجانب الآخر، تأهل آرسنال بعد فوزه على سبورتينج لشبونة بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين، ليؤكد جدارته بالوصول إلى المربع الذهبي. ينتظر الفائز من هذه المواجهة المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها مساء الأربعاء، في نهائي مرتقب يعد بالكثير من الإثارة بين كبار القارة الأوروبية.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD1، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في المنطقة.

