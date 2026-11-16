آسر ياسين يكشف كواليس مشواره الفني وجائزة فاتن حمامة

الفنان آسر ياسين يروي تفاصيل دخوله التمثيل بالصدفة، ذكرياته مع نجوم السينما، وكواليس ترشيحه لبطولة أسوار القمر، في حديث صريح عن مسيرته الفنية.

كشف الفنان آسر ياسين ، خلال مشاركته في ندوة تكريمه ب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن كواليس دخوله عالم التمثيل بشكل غير متوقع. وقد منحت المنظمة الفنان النجم جائزة فاتن حمامة للتميز، في حدث سلط الضوء على أبرز المحطات في حياته المهنية والمواقف التي رافقت مسيرته مع كبار صناع السينما. وأكد آسر ياسين أن رحلته لم تكن مخططاً لها سلفاً، بل جاءت نتيجة مجموعة من التجارب التي قادته لاكتشاف شغفه الحقيقي، مما دفعه إلى الالتزام المهني والاجتهاد في اختبارات الأداء.

دخول التمثيل بالصدفة وتطور المسيرة الفنية

يُوضح آسر ياسين أن دخوله إلى ساحة التمثيل لم يكن جزءاً من خطة مستقبلية، حيث كان في مرحلة الإعداد للتخرج من كلية الهندسة كهدف أساسي. ومع ذلك، خاض الفنان عدة تجارب عمل مختلفة، حتى جاءته الفرصة للمشاركة في مسرحية ما، حيث تلقى دوراً ثانوياً في البداية. وقد أثارت هذه التجربة الأولى شعوراً قوياً بداخله، مما جعله يكتشف شغفاً حقيقياً بالتمثيل، فقرر حينها خوض اختبارات الأداء بجدية، دون أن يتوقع في البداية أن يصبح هذا الفن هو الأكثر تفضيلاً لدى شخصيته.

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ذكريات طريفة مع النجوم والكواليس السينمائية

تحدث آسر ياسين عن مواقف خاصة جمعت بينه وبين كبار الفنانين، مستحضراً تجربة طريفة جمعتته بالفنان أحمد السقا أثناء تصوير فيلم الجزيرة. حيث قرر ياسين إلقاء إحدى الجمل بطريقة كوميدية قائلاً: "هرب الكبير هرب"، وهو ما دفع المخرج شريف عرفة إلى إيقاف التصوير على الفور. وعلق المخرج مستخدماً اسم الممثل الأسطورة فؤاد المهندس قائلاً: "إيه يا فؤاد المهندس!"، فرد عليه ياسين مازحاً: "مش قولت أسيب نفسي!". كما استعاد ذكرياته مع المخرج الراحل داوود عبدالسيد، مؤكداً أن العمل معه كان حلمه الذي تحوّل إلى حقيقة بعد أن تلقى اتصالاً منه للمقابلة.

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كواليس ترشيح أسوار القمر ودور الارتجال

كشف المنتج محمد حفظي عن تفاصيل ترشيح آسر ياسين لبطولة فيلم أسوار القمر، موضحاً أن الفكرة طُرحت قبل نحو عامين أو ثلاثة، لكنها لم تلقَ قبولاً آنذاك. وبعد عرض فيلم الوعد الذي شارك به ياسين، عاد فريق العمل واقترح اسمه مجدداً، ليؤكد حفظي أن الطرح الفكري يعود لسنوات سابقة. ومن الجدير بالذكر أن حفظي كشف أيضاً عن كواليس فيلم تيتو، موضحاً أن الجملة الشهيرة للفنان الراحل خالد صالح "أنا بابا يلا" لم تكن مكتوبة في السيناريو، مشيراً إلى أن المخرج طارق العريان كان يمنح الممثلين مساحة كبيرة للارتجال وإضافة تفاصيلهم الشخصية.

مسؤوليات الجائزة وتطوير الموهبة الفنية

في سياق حديثه عن جائزة فاتن حمامة للتميز التي حصل عليها، أكد آسر ياسين أن التكريم جاء في توقيت يحمل معنى خاصاً، حيث جعله يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه السنوات المقبلة. وأوضح أن الجائزة تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال وتطوير أدواته الفنية باستمرار. وأشار الفنان إلى أهمية تجديد الفنان لنفسه، معتبراً ذلك ضرورياً من خلال حضور ورش التمثيل المستمرة والعمل الجاد على صقل موهبته، لضمان استدامة النجاح والإبداع في مشواره الفني الطويل.