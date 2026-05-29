آفاق الاتفاق الأمريكي الإيراني: موازنة بين الضغوط الاقتصادية والرهانات النووية والأمنية

تفاصيل حول المساعي الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن يشمل إنشاء صندوق استثمار بـ 300 مليار دولار، وترتيبات أمنية في مضيق هرمز، وتسوية تدريجية للملف النووي وسط تمسك إيران بلغة القوة.

في تطور دراماتيكي يعكس حالة من التجاذب بين الدبلوماسية والردع العسكري، كشف رئيس البرلمان ال إيران ي محمد باقر قاليباف عن رؤية طهران الصارمة تجاه المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد قاليباف، الذي يقود فريق التفاوض الإيراني، أن بلاده لم تعد تؤمن بالوعود الشفهية أو الضمانات الورقية التي لا تستند إلى واقع ملموس، مشدداً على أن الثقة في واشنطن لا تُبنى إلا من خلال الأفعال والخطوات العملية الملموسة. وفي تصريح لافت يعكس استراتيجية القوة، أشار إلى أن التنازلات لا يتم انتزاعها عبر طاولات الحوار والمناقشات الدبلوماسية فحسب، بل إن القدرات الصاروخية هي التي تفرض الشروط وتمنح التفاوض قيمته، معتبراً أن دور المفاوضات يقتصر في بعض الأحيان على شرح هذه القدرات والنتائج المترتبة على تجاهلها، مما يضع الإدارة الأمريكية أمام تحدي التعامل مع سلطة تدمج بين لغة السياسة ولغة السلاح.

على الجانب الآخر، تبرز تقارير عن اقتراب واشنطن وطهران من صياغة اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء حالة المواجهة المباشرة وفتح صفحة جديدة من العلاقات. ويأتي هذا الاتفاق في إطار مساعٍ مكثفة لمعالجة القضايا العالقة، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية الخانقة.

ومن أبرز ملامح هذا التفاهم المقترح إنشاء صندوق استثمار دولي ضخم مخصص لإيران تقدر قيمته بنحو 300 مليار دولار، وهو بند يمثل حجر الزاوية في المسودة الحالية، حيث تسعى طهران من خلاله إلى إعادة تنشيط اقتصادها المنهك وتعويض الخسائر الجسيمة التي لحقت بها نتيجة الحروب والعقوبات. وتتضمن الرؤية الإيرانية في هذا الصدد فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأمريكية المباشرة، خاصة في قطاعات النفط والطاقة، مما قد يسمح لشركات الطاقة الكبرى بالعودة إلى السوق الإيرانية وإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الاقتصادية للبلدين.

أما من الناحية الإجرائية، فإن الاتفاق المرتقب سيعمل كإطار أولي يمهد الطريق لمفاوضات موسعة تمتد لستين يوماً على الأقل، يلتزم خلالها الطرفان بوقف أي هجمات متبادلة لضمان استمرارية الحوار. وفيما يتعلق بالملف المالي، تشير التوقعات إلى الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار دولار، كخطوة أولية لبناء الثقة.

ومع ذلك، يظل مضيق هرمز نقطة خلاف جوهرية؛ إذ تطالب الولايات المتحدة بإعادة فتح الممر الملاحي فوراً مع فرض قيود تدريجية، بينما تصر إيران على رفع الحصار البحري الأمريكي بشكل سريع ومنحها دوراً قيادياً في تنظيم حركة الملاحة في المضيق، باعتباره منطقة نفوذ سيادي وأمني حيوي لطهران. وفيما يخص الملف النووي، فقد تقرر ترحيل النقاشات التفصيلية إلى المرحلة الثانية من المحادثات، مع التركيز في المرحلة الأولى على تجميد بعض الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تعهدات أمريكية بعدم تصعيد العقوبات.

وتكمن العقدة الرئيسية في مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي يصل إلى 440 كيلوغراماً من المواد القابلة للتخصيب السريع بمستويات عسكرية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المخصبة بدرجات أقل. وبموازاة ذلك، تسعى المسودة الدبلوماسية إلى تحقيق تهدئة إقليمية شاملة تشمل الملف اللبناني، في محاولة لتقليل التوترات في المنطقة وضمان عدم انزلاق الوضع نحو مواجهة شاملة، مما يجعل هذا الاتفاق ليس مجرد تسوية ثنائية، بل إعادة صياغة للتوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ختاماً، يبدو أن الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل لا يزال محفوفاً بالمخاطر والشكوك المتبادلة، حيث تظل لغة التهديد بالصواريخ موازية للغة الدبلوماسية. إن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الطرفين على تحويل التفاهمات المبدئية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن الإيراني من خلال تحسن اقتصادي، ويلمسه الجانب الأمريكي من خلال ضمانات أمنية وتقليص للبرنامج النووي، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه هذه الجولة من الماراثون الدبلوماسي الشاق بين القطبين المتصارعين في المنطقة





