آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات ومساجد جنوب سيناء

توافد آلاف المواطنين على ساحات ومساجد جنوب سيناء لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إيمانية وبهجة عمت أرجاء المحافظة، مع تشديدات أمنية وتجهيز 102 موقع للصلاة.

توافد آلاف المواطنين على ساحات ومساجد محافظة جنوب سيناء ، صباح اليوم الأربعاء، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في مشاهد تعكس الأجواء الإيمانية والبهجة التي عمت أرجاء المحافظة.

وقد اصطحب المصلون أطفالهم الذين حملوا البالونات والأعلام، فيما تبادل الأهالي التهاني والتبريكات، وحرص العديد منهم على توثيق لحظات البهجة والفرح بعدسات هواتفهم المحمولة، تخليدًا لذكريات هذا اليوم المبارك الذي يعد أحد أبرز المناسبات الدينية في العالم الإسلامي. وامتزجت الروحانيات بفرحة العيد، حيث تعالت التكبيرات والتهليلات، وعمت أجواء الخشوع والسكينة الساحات والمساجد التي امتلأت بالمصلين من مختلف الفئات العمرية، من شيوخ وشباب وأطفال ونساء، مما جسد مشهدًا رائعًا للوحدة والتكافل الاجتماعي.

وتصدرت ساحة استاد طور سيناء الرياضي المشهد الاحتفالي، حيث احتشد بها آلاف المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى، وسط تشديدات أمنية مكثفة بدأت من بوابات الدخول، مع تمركز قوات الأمن، ووجود سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الساحة لضمان سلامة المواطنين. وقد تم تجهيز الساحة بجميع الخدمات اللازمة، بما في ذلك فرش السجاد وتوفير مكبرات الصوت، بالإضافة إلى تنظيم عملية الدخول والخروج لتجنب أي ازدحام أو تدافع.

كما شهدت المساجد الأخرى في مختلف مدن المحافظة إقبالًا كبيرًا من المصلين الذين حرصوا على أداء الصلاة في وقتها المحدد، حيث انطلقت صلاة العيد في جميع المواقع في تمام الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة. وكانت مديرية أوقاف جنوب سيناء قد أعلنت مسبقًا عن تجهيز 102 موقع لأداء صلاة العيد، بينها 8 ساحات رئيسية بواقع ساحة في كل مدينة من مدن المحافظة، و94 مسجدًا موزعة على جميع المدن والقرى، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وقد شددت المديرية على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وضرورة اصطحاب سجادات الصلاة الفردية، مع التأكيد على التباعد الاجتماعي داخل المصليات. وقد أشاد المواطنون بالتنظيم الجيد للصلاة، وبالأجواء الإيمانية التي سادت المحافظة، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة التي تعزز قيم التكافل والتراحم بين الناس، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

هذا وقد حرصت الأجهزة التنفيذية في المحافظة على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، حيث تم تخصيص فرق طبية متنقلة للطوارئ، بالإضافة إلى توزيع مياه الشرب والحلوى على المصلين في بعض الساحات، في لفتة كريمة تعكس روح التعاون والمحبة التي تميز أهالي سيناء. كما قامت فرق الإعلام والتوعية بتغطية فعاليات الصلاة ونقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في نشر الفرحة والبهجة بين المغتربين وأبناء المحافظة في الخارج.

وفي ختام الصلاة، تبادل المصلون التهاني والتبريكات، وتوجهوا إلى منازلهم لاستكمال احتفالات العيد مع عائلاتهم، وسط أجواء من السرور والبهجة التي تعم أرجاء المحافظة





