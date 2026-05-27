آلاف المصلين في سوهاج يؤدون صلاة عيد الأضحى بحضور المحافظ ومدير الأمن

شهدت محافظة سوهاج توافد آلاف المواطنين إلى المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور المحافظ ومدير الأمن والقيادات التنفيذية، وسط أجواء من البهجة والتكبيرات، وانتظام الخدمات الأمنية والمرورية.

في مشهد إيماني مهيب امتزجت فيه الروحانيات بفرحة العيد، شهدت محافظة سوهاج صباح اليوم توافد آلاف المواطنين إلى المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية غلبت عليها البهجة والتكبيرات التي صدحت منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأدى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، صلاة العيد بمسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة سوهاج، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية في مقدمتهم كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأوقاف والأزهر. وامتلأت ساحات المسجد والشوارع المحيطة بالمصلين من مختلف الفئات العمرية، حيث حرص المواطنون على الحضور مبكرًا للمشاركة في أداء الصلاة وتبادل التهاني، بينما اصطحبت العديد من الأسر أطفالها الذين ارتدوا الملابس الجديدة في مشهد أضفى مزيدًا من البهجة على أجواء العيد.

وعقب انتهاء الصلاة، تبادل المحافظ ومدير الأمن التهاني مع المواطنين، مؤكدين أهمية ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتكاتف بين أبناء المجتمع، خاصة في المناسبات الدينية التي تجمع المصريين على روح واحدة يسودها الود والاستقرار. وشهد محيط المسجد انتشارًا منظمًا للخدمات الأمنية والمرورية لتأمين حركة المواطنين وتنظيم الدخول والخروج، بالتزامن مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الساحات والمساجد الكبرى، في إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين.

كما تحولت الساحات عقب الصلاة إلى لوحات من الفرحة، حيث تعالت ضحكات الأطفال والتقطت الأسر الصور التذكارية احتفالًا بالعيد، بينما واصل المواطنون تبادل التهاني والدعوات بأن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصر بالأمن والخير والرخاء. وأكد عدد من الأهالي أن أجواء العيد هذا العام اتسمت بالتنظيم والهدوء، معربين عن سعادتهم بالمشاركة الجماعية في الصلاة وسط حالة من الألفة التي تعكس طبيعة المجتمع السوهاجي وترابط أبنائه في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة سوهاج قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بالحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى، وأطلقت حملة الأضاحي بـ140 رأس ماشية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، كما قامت الأجهزة الأمنية بحملات مكثفة لضبط المخالفات وضمان انسياب الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إلى المساجد والمتنزهات العامة. وقد حرصت القيادات التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، مما أضفى طابعًا من الشفافية والمشاركة المجتمعية على الاحتفالات.

وفي لفتة إنسانية، قام المحافظ ومرافقوه بزيارة بعض الأسر في منازلها لتقديم التهاني والهدايا، مؤكدين أن العيد مناسبة لنشر البهجة والتضامن بين جميع فئات المجتمع. كما شهدت المستشفيات ووحدات الإسعاف حالة من الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، دون تسجيل أي حالات طارئة تذكر، مما يعكس جاهزية المنظومة الصحية في المحافظة. واختتمت الاحتفالات بفعاليات ترفيهية للأطفال في الحدائق العامة، وتوزيع الحلوى والبالونات، وسط فرحة غامرة تعكس عمق التلاحم الاجتماعي في سوهاج.

إن عيد الأضحى هذا العام لم يكن مجرد مناسبة دينية، بل كان تجسيدًا حيًا لقيم التكافل والعمل الجماعي، حيث اجتمع الجميع على حب الوطن وترسيخ مبادئ السلام والاستقرار. ويؤكد أبناء سوهاج أن هذه المشاهد المتكررة في الأعياد تعزز الشعور بالانتماء وتقوي أواصر العلاقات الإنسانية، مما يجعل من كل عيد فرصة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

ومع انتهاء الصلاة وبداية أيام التشريق، تستمر الاحتفالات بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المحتاجين، في خطوة تعكس روح التضامن والرحمة التي تميز المجتمع السوهاجي. وتتوجه الأنظار إلى مستقبل العمل الخيري والتنموي في المحافظة، حيث تلعب المناسبات الدينية دورًا محوريًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتظل سوهاج نموذجًا يحتذى به في كيفية تحويل الفرحة إلى عمل مجتمعي مثمر، يجمع بين العبادة والعطاء.

وفي الختام، يمكن القول إن مشاهد عيد الأضحى في سوهاج تعكس صورة مشرقة لمصر الحديثة، حيث يتحد الشعب والقيادة في أجواء من المحبة والاحترام، مما يعزز الاستقرار ويدفع عجلة التنمية قدمًا





