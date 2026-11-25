حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت يعلن التوصل لاتفاق ائتلافي مع حزب يسرائيل بينوت بقيادة أبيغдор ليبرمان لتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة، في خطوة حاسمة بعد انتخابات أكتوبر.

أعلن حزب يشار الإسرائيلي، بزعامة رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت ، خلال يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق ائتلافي رسمي مع حزب يسرائيل بينوت، وهو حزب يميني معارض، في خطوة جوهرية تساهم في بلورة تشكيل حكومة جديدة. يأتي هذا الإعلان في سياق متسارع لسعي آيزنكوت لتوحيد القوى السياسية، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي شهدت تنافسا شديدا على تشكيل الكيان الحاكم.

التفاصيل الفنية للاتفاق الائتلافي بين الحزبين

يعتبر الاتفاق الموقع بين غادي آيزنكوت، الذي فاز حزبه يشار بـ21 مقعداً في البرلمان، وأبيغдор ليبرمان، الذي حقق حزبه إسرائيل بينوت فوزاً بـ7 مقاعد، تحولاً مفاجئاً في المعادلة السياسية. يعكس هذا الترتيب تحالفاً غير متوقع، نظراً للتمايزات الأيديولوجية السابقة والرؤى المتباينة التي كانت تجمع الطرفين في ساحة الصراع السياسي الإسرائيلي.

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ويشكل هذا التحالف أساساً للكتلة البرلمانية التي يسعى آيزنكوت لتقويتها، حيث يحتاج لتشكيل أغلبية برلمانية تضمن له تمرير القوانين وتشكيل الوزارة، في ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الساحة السياسية الإسرائيلية الحالية. ويأتي هذا التوقيع كحلقة وصل استراتيجية تهدف إلى استقرار الحكومة القادمة.

مواقف الفواعل السياسية والتحديات المطروحة

يواجه غادي آيزنكوت تحديات كبيرة في بناء ائتلافه، خاصة مع الموقف الصريح الذي أعلنه أبيغdor ليبرمان سابقاً بشأن معارضته لأي حكومة تدعم الأحزاب التي تمثل الأقلية العربية، وكذلك معارضته الشديدة لفكرة حكومة الوحدة الوطنية. ويعد هدف إزاحة بنيامين نتنياهو عن سدة الحكم المحرك الأساسي لهذا التحالف الجديد، كما صرح ليبرمان علناً.

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من ناحية أخرى، أعلن حزب الديمقراطيين اليساري، الذي فاز بـ8 مقاعد في البرلمان، عن تعليق محادثاته مع غادي آيزنكوت. جاء هذا القرار راجعاً إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزه الحزب في مباحثاته مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما وصف الجمود الحالي في المفاوضات مع آيزنكوت بأنه عقبة أمام تشكيل ما يُعرف بـ"حكومة التغيير".

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلف غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة بعد أن أدّى أعضاء الكنيست اليمين الدستورية في العاشر من نوفمبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق حكومي مباشر. ورغم أن تحالف الليكود اليميني بقيادة نتنياهو، بالتحالف مع أحزاب اليمين المتطرف والدينية المتزمتة، حقق نتائج فاقت التوقعات بحصوله على 53 مقعداً من أصل 120، إلا أنه لم يحقق الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة وحده.

الأثر المباشر والجدول الزمني لتشكيل الوزارة

يواجه غادي آيزنكوت مهلة زمنية صارمة تنتهي في السادس من ديسمبر المقبل، لتمكينه من إكمال عملية تشكيل الحكومة. هذا الموعد المحدد ينبع من تفويض مدته 28 يوماً منحته له رئاسة الدولة، مع إمكانية طلب تمديد لمدة 14 يوماً إضافية في حال عدم اكتمال التشكيل الحكومي في الوقت المحدد.

في حال فشل آيزنكوت في إتمام المهمة، تنتقل المسؤولية تلقائياً إلى بنيامين نتنياهو، حيث سيمنح الفرصة لمحاولة تشكيل حكومة جديدة. وإذا لم ينجح أي من الطرفين في تحقيق الأغلبية البرلمانية، فإن السيناريو الأقرب هو اللجوء إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال العام القادم، مما يطيل الأزمة السياسية.

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تظل الأغلبية الحالية موزعة بتوازن هش، حيث يشغل تحالف نتنياهو اليميني 53 مقعداً، فيما يضم تحالف آيزنكوت الوسطي 48 مقعداً فقط. ومع ذلك، يبقى الخيار مفتوحاً أمام آيزنكوت للتحالف مع الأحزاب التي تمثل الأقلية العربية والممثلة بـ19 مقعداً، والتي تقف في معارضة قوية لبنيامين نتنياهو، مما يعزز فرصته في الوصول إلى الحكم.