آيزنكوت وليبرمان يختلفان على تشكيل الحكومة الإسرائيلية رغم التفاهم على رئاسة الكنيست

لقاء غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان لم يحسم خلافات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، فيما تبدأ مهلة التكليف البالغة 28 يوما وسط خيارات متباينة.

لم يحسم لقاء غادي آيزنكوت و أفيغدور ليبرمان الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية ، رغم إعلان الطرفين الثقة المتبادلة بينهما. ويأتي ذلك مع بدء مهلة التكليف البالغة 28 يوما، وهي المدة التي يملكها آيزنكوت لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي.

تناولت سكاي نيوز عربية هذا المشهد عبر حديث مع رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث مندي صفدي، والمحاضر في أكاديمية الجليل الغربي موشيه إلعاد. وقد تباينت تقديراتهما بشأن فرص تشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة.

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خيار حكومة 48 مقعدا وخلافه مع أغلبية 61 نائبا

يبرز خيار حكومة تستند إلى 48 مقعدا وتعتمد على دعم من خارج الائتلاف، بينما يتمسك ليبرمان بأغلبية من 61 نائبا لا تعتمد على أصوات الأحزاب العربية. هذا الفارق في الحسابات هو جوهر الخلاف بين الطرفين.

قال مندي صفدي إن وصف اللقاءات بالإيجابية لا يعكس حجم التباعد بين آيزنكوت وليبرمان. وبحسب قراءته، يريد آيزنكوت حكومة تستند إلى 48 مقعدا بدعم من الأحزاب العربية أو الأحزاب الحريدية، في حين يرفض ليبرمان هذه الصيغة.

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استبعد صفدي أن يقبل ليبرمان أو نفتالي بينيت بحكومة تضم الأحزاب العربية أو تعتمد على دعمها. ورأى أن الانتخابات لم تمنح أيا من المعسكرين تفويضا حاسما، مشيرا إلى أن الليكود حصل على ربع مليون صوت أكثر من الحزب الذي تلاه، وقرأ النتيجة باعتبارها رغبة في حكومة وحدة وطنية.

تقديرات إلعاد حول معارضة استمرار نتنياهو

يرى موشيه إلعاد أن معارضة استمرار حكم بنيامين نتنياهو توفر قاعدة يمكن البناء عليها لتشكيل ائتلاف بديل. وقال إن 67 نائبا من أصل 120 يعارضون بقاء نتنياهو في الحكم.

رجح إلعاد أن يدفع تفادي انتخابات جديدة هؤلاء النواب إلى تجاوز خلافاتهم. وأشار إلى اتفاق آيزنكوت وليبرمان على انتخاب رئيس للكنيست في جلسته الأولى، واعتبر ذلك أول تفاهم ملموس بينهما.

يتوقع إلعاد أن يبدأ آيزنكوت بتشكيل حكومة تستند إلى 48 مقعدا ثم يوسعها تدريجيا. ورجح أن يحتاج في النهاية إلى ضم القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس على الأقل، مضيفا أنه لا يرى شخصيا ما يمنع انضمام القائمة المشتركة أيضا. ولم يقدم أي من الخيارين بوصفه اتفاقا منجزا.

مشاركة المجتمع العربي وموقف الليكود

دافع موشيه إلعاد عن مشاركة ممثلي المجتمع العربي في الحكومة، مشيرا إلى أنهم يمثلون شريحة تتجاوز 20 في المئة من السكان. وقال إن هذه المشاركة قد تساعد في معالجة احتياجات البلدات العربية، من تطوير البنى التحتية إلى إقامة مناطق صناعية.

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ربط إلعاد ارتفاع التصويت العربي برغبة في إنهاء حكم نتنياهو، والاعتراض على سياسات إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تجاه المجتمع العربي. في المقابل، قال مندي صفدي إن اعتراض الليكود يتعلق بتوجهات الأحزاب العربية وليس بالمواطنين العرب.

اتهم صفدي تلك الأحزاب بإعطاء الأولوية لقضايا حماس والسلطة الفلسطينية على حساب شؤون ناخبيها داخل إسرائيل. واستند في تقديره إلى اعتراضات داخل الأوساط العسكرية وإلى رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر.

رأى صفدي أن الليكود يمكن أن يكون شريكا في الحكومة إذا تولى قيادته شخص آخر. وأوضح أن اختيار قيادة الليكود يعود إلى أعضاء الحزب، مستشهدا بتعاقب مناحيم بيغن وإسحاق شامير للتأكيد أن لكل زعيم بديلا.

مهمة آيزنكوت خلال مهلة التكليف

يواجه غادي آيزنكوت خلال مهلة التكليف البالغة 28 يوما مهمة تحويل التفاهم على رئاسة الكنيست إلى اتفاق على الحكومة ومن يدعمها. وتبقى فرص إشراك الليكود بقيادة جديدة مرتبطة بقرار داخلي في الحزب.

يبقى الخلاف بين خيار حكومة 48 مقعدا وأغلبية 61 نائبا هو الاختبار الأساسي في الأيام المقبلة. وسيحدد مدى قدرة آيزنكوت وليبرمان على تجاوز هذا الخلاف مصير المهلة الممنوحة لتشكيل الحكومة.