أبحاث جديدة تكشف دور ضغط القلب في مقاومة السرطان

تُظهر دراسة إيطالية أن حركة القلب وتطبيق الضغط الميكانيكي قد يحدان من نمو الخلايا السرطانية، ما يفتح آفاقاً لعلاجات مستقبلية للسرطان

أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة ترييستي الإيطالية أن حركة ال قلب اليومية، التي تتكرر نحو مائة ألف مرة، قد تلعب دوراً حيوياً في مقاومة نمو الخلايا ال سرطان ية. وتُعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم آليات جديدة لعلاج ال سرطان.

آلية الضغط الميكانيكي في القلب

يُعتمد قلب الإنسان على الانقباض والانبساط المتكرر لتوليد ضغط ميكانيكي مستمر على أنسجته. وقد أظهر الباحثون أن هذا الضغط يثبط تكاثر الخلايا السرطانية عندما يُقلل من الضغط داخل القلب، بينما يُعيد تنشيط النمو عند استعادة الضغط الطبيعي.

Also read الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل طقس الأربعاء 11 نوفمبر ودرجات الحرارة

أجرى الباحثون تجارب على خلايا سرطانية بشرية وفئران معدلة وراثياً، حيث خفضوا معدل ضخ قلوبها. ونتيجة لذلك، تراجعت خلايا السرطان وتوفيت، بينما عادت إلى النمو عند استعادة الضغط الطبيعي.

دور بروتين Nesprin-2 في نقل الإشارات الميكانيكية

كشف الفريق أن حركة القلب تحفز إنتاج بروتين Nesprin-2، المسؤول عن نقل الإشارات الميكانيكية إلى نواة الخلية. وتُظهر الدراسة أن هذه الإشارات تنشط آليات داخل الخلية تمنع تكاثر السرطان.

Advertisement

نشر الباحثون نتائجهم في مجلة Science، مع دعوة لمزيد من الدراسات لتحديد مدى تطبيق هذه الآلية على أنواع أخرى من الأورام.

تطبيقات مستقبلية لعلاج السرطان بالضغط الميكانيكي

يبحث العلماء إمكانية تطوير أجهزة طبية قابلة للارتداء تُطبق ضغطاً ميكانيكياً على أورام الجلد والثدي، بهدف تقليل نمو الخلايا السرطانية. كما تُدرس أبحاث أخرى في جامعة غالواي الأيرلندية تأثير الضغط الخارجي على امتصاص الخلايا للسوائل الضرورية للانقسام.

رغم الأمل، يحذر العلماء من أن الضغط قد يختلف تأثيره حسب نوع الورم والأنسجة المحيطة، وقد يؤدي أحياناً إلى انتشار الخلايا السرطانية بدلاً من إيقافها. لذلك، لا يُعتبر هذا النهج علاجاً معتمدًا حتى الآن.

خطوات مستقبلية وتحديات البحث

يستمر البحث في دراسة تأثير الضغط الميكانيكي على الخلايا السرطانية، مع التركيز على تطوير أدوية تستهدف بروتينات مثل Nesprin-2 لجعل الخلايا أكثر استجابة للإشارات الطبيعية داخل الجسم. وتُعد هذه الجهود خطوة نحو تقليل الحاجة إلى تطبيق ضغط خارجي مباشر على الأورام.

Advertisement

تُظهر هذه الأبحاث إمكانات واعدة لعلاج السرطان، مع ضرورة مواصلة الدراسات لتحديد الفعالية والسلامة في بيئات سريرية فعلية.