أبرز السيارات الجديدة موديل 2026 في السوق السعودي

يقدم سوق السيارات السعودي مجموعة متنوعة من الطرازات موديل 2026، تشمل سيارات اقتصادية وفارهة بمحركات قوية وتقنيات حديثة، لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

يشهد سوق ال سيارات السعودي تحولاً ملحوظاً مع إطلاق العديد من الطرازات الجديدة موديل 2026، حيث تسعى الشركات المصنعة إلى تلبية تطلعات المستهلكين نحو ال سيارات المزودة بأحدث التقنيات والمواصفات العصرية.

تتميز هذه الإصدارات بأنظمة أمان متطورة، وكفاءة استهلاك الوقود، وتصاميم جريئة تجمع بين الفخامة والرياضية. في ظل الاستقرار الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الحديثة، يبرز هذا العام كفرصة ذهبية لعشاق السيارات لاقتناء موديلات تجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية. تنوعت الخيارات بين السيارات الاقتصادية والفارهة، مما يمنح المشتري مرونة في الاختيار حسب الميزانية والاحتياجات.

من بين الطرازات البارزة سيارة بايك يو 5 بلس هونر 2026، التي تقدم محركاً سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 111 حصاناً، مع ناقل حركة أوتوماتيكي وخزان وقود 48 لتراً. تتوفر السيارة بثلاث فئات سعرية: 54 ألف ريال للفئة الأولى، و60 ألف ريال للثانية، و65 ألف ريال للثالثة، مما يجعلها خياراً اقتصادياً جذاباً. على الطرف الآخر، تتصدر لكزس LS 2026 قائمة السيارات الفارهة بمحرك سعة 3500 سي سي يولد 354 حصاناً وعزم دوران 300 نيوتن.

متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي وخزان وقود 82 لتراً. تبدأ أسعارها من 380 ألف ريال للفئة الأولى وتصل إلى 494 ألف ريال للفئة الرابعة، مما يعكس مستويات الفخامة والتجهيزات المتطورة. تأتي أودي A5 2026 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو بقوة 268 حصاناً وعزم 400 نيوتن. متر، بأسعار تبدأ من 233 ألف ريال وتصل إلى 420 ألف ريال للفئة الثالثة.

أما سوبارو WRX 2026 فتوفر أداءً رياضياً بمحرك 2400 سي سي تيربو بقوة 275 حصاناً وعزم 350 نيوتن. متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6 ثوانٍ وسرعة قصوى 215 كم/ساعة، بأسعار تتراوح بين 141 و186 ألف ريال. وتكتمل التشكيلة بمرسيدس A200 2026 بمحرك 1300 سي سي تيربو بقوة 163 حصاناً وعزم 250 نيوتن. متر وسرعة قصوى 230 كم/ساعة، بفئتين بسعر 210 و220 ألف ريال.

تعكس هذه الطرازات تنوعاً في الأداء والتقنيات، مما يعزز مكانة السوق السعودي كوجهة رائدة للسيارات الحديثة في المنطقة





