أبرز أسعار مراوح السقف في مصر وتفاصيل اختيار الأنسب

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، يتزايد إقبال المواطنين على شراء مراوح السقف باعتبارها الحل الاقتصادي الأول للتهوية داخل المنازل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار أجهزة التكييف، وتوفر مواقع التسوق الإلكتروني مثل جوميا مصر وغيرها مجموعة كبيرة من الموديلات بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الفئات.خيارا للبعض باعتبارها غير متنقلة فمناسبة لوجود أطفال في المنزل كما يعرف عنها طول عمرها الافتراضي، ونعرض فيما يلي أبرز أسعار مراوح السقف وفق مواقع التسوق الشهيرة.إلى أن أسعار مراوح السقف في مصر تختلف حسب الماركة والإمكانيات، حيث:الفئة المتوسطة مثل فريش وتورنيدو تتراوح بين 2000 إلى 3000 جنيه، كما سجلت بعض موديلات تورنيدو 56 بوصة أسعارًا تبدأ من نحو 1300 جنيه وتختلف حسب المواصفات، بينما تصل بعض الأنواع إلى أكثر من 10 آلاف جنيه حسب الجودة والإمكانيات.تتميز مراوح السقف بعدة عوامل تجعلها الخيار الأول لكثير من الأسر، وفق عماد محمد فني أجهزة كهربائية، في حديثه للوطن أبرزها:توزيع الهواء بشكل متساو داخل الغرفة بالكامل، تصميمات متنوعة تناسب الديكور الحديث والكلاسيك، ضعف التبريد مقارنة بالتكييف في درجات الحرارة المرتفعة، بعض الأنواع تصدر صوتا مزعجا مع الاستخدام الطويل أو الجودة المنخفضة، تأكدي من وجود 5 سرعات على الأقل

