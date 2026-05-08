أبرز الأحداث: من استخدام الفورمالين في الألبان إلى جدل طائرة قطر لترامب وصراع روسيا وأوكرانيا

يشمل هذا التقرير أبرز الأحداث التي جرت مؤخرا، بما في ذلك استخدام الفورمالين في الألبان، وفتوى الأزهر والكنيسة بشأن أطفال الأنابيب، وشكوى الأهلي من قنبلة موقوتة، وطلب أهالي تقسيم عمر بن الخطاب بالقاهرة بالتدخل، وصراع روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى جدل طائرة قطر التي أهدتها لترامب.

أكد رئيس بحوث الصحة الحيوانية أن غياب الضمير هو السبب وراء استخدام ال فورمالين لإطالة صلاحية الألبان، مشيرا إلى المخاطر الصحية التي ينطوي عليها هذا الممارس.

وفي سياق آخر، تحدث الدكتور محمد أبو الغار عن فتوى الأزهر والكنيسة بشأن أطفال الأنابيب، حيث أشار إلى أن الفتوى حسمت الجدل منذ البداية، بينما حذرته ابنته من مخاطر الحمل بتوأم على صحة الأم. وفي الوقت نفسه، قدم نادي الأهلي شكوى للنائب العام بشأن وجود قنبلة موقوتة أسفل العقارات، بينما طالب أهالي تقسيم عمر بن الخطاب بالقاهرة الحكومة بالتدخل لإنقاذهم من غزو الأقمشة.

وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الطائرة الجامبو التي أهدتها قطر ستكون جاهزة للاستخدام كطائرة حكومية بحلول الرابع من يوليو المقبل، رغم انتقادات مستمرة ومزاعم بالفساد فيما يتعلق بالاتفاق. وبسؤال أحد الصحفيين له أمس الخميس فيما إذا كان يتوقع أن تكون الطائرة متاحة بحلول احتفالات عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، التي تصادف الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد، أجاب ترامب بنعم.

وقبل ترامب الطائرة من الدولة الخليجية في مايو 2025، على الرغم من انتقاد حاد من الديمقراطيين وخبراء الأخلاقيات، ما أثار جدلا بشأن فساد محتمل وتدخل أجنبي. وكانت تقارير سابقة قد قدرت قيمة الطائرة بوينج 747 بحوالي 400 مليون دولار. ووصف الديمقراطيون الهدية بأنها فساد صارخ وهددوا باحتجاجات في الكونجرس. ودافع ترامب مرارا عن قبول الطائرة، بحجة أن رفض طائرة مجانية وباهظة الثمن للغاية كان سيكون أمرا غبيا، مضيفا أن هذا الترتيب سيوفر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وفي سياق دولي آخر، تتبادل روسيا وأوكرانيا اتهامات بخرق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى توقف عمليات 13 مطارا بسبب استخدام الطائرات المسيرة (الدرون)





