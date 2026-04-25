أبرز أحداث اليوم: توترات إقليمية، ذكرى أكتوبر، واستقرار أسعار الدواجن

نظرة شاملة على أهم الأخبار التي وردت في البرامج التليفزيونية، بما في ذلك التطورات في مضيق هرمز، ذكرى حرب أكتوبر، الأوضاع الاقتصادية في مصر، وقضايا فقهية واجتماعية.

شهدت الساعات الماضية تغطية إخبارية واسعة النطاق عبر البرامج التليفزيونية، تناولت قضايا متنوعة ومهمة على الساحة الإقليمية والدولية والمحلية. في الشأن الإقليمي، صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت بأن إيران لديها فرصة سانحة لتحقيق صفقة جيدة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحصار على الموانئ ال إيران ية طالما استدعى الأمر، وأن 34 سفينة قد تم إعادتها من مضيق هرمز حتى الآن.

الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان الأمريكية، أكد فرض حصار شامل على مضيق هرمز. على صعيد الذكرى السنوية لحرب أكتوبر، أكد اللواء طيار د. هشام الحلبي أن عبور القوات المصرية لقناة السويس في حرب أكتوبر المجيدة كان بمثابة صدمة مدوية لإسرائيل والولايات المتحدة، حيث أسقطت العملية العسكرية السريعة نظريات عسكرية راسخة وغيرت موازين القوى في المنطقة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدخلت بشكل عاجل لدعم إسرائيل عبر جسر جوي وبحري لتعويض خسائرها، وأن إدارة العمليات كانت تتم من واشنطن بشكل مباشر. وأشاد بالرئيس الراحل أنور السادات الذي أدرك طبيعة المرحلة وتعامل معها بحكمة، مستخدماً مزيجاً من القوة العسكرية والتحرك السياسي للوصول إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات من موقع قوة.

كما عبر الدكتور أفنان خان، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، عن قلقه إزاء استمرار التوتر في مضيق هرمز، واصفاً الوضع الحالي بأنه 'لا حرب ولا سلام'، ومؤكداً على جهود باكستان لدفع الأطراف إلى الحوار، إلا أن هذه المساعي لم تحقق حتى الآن تقدماً ملموساً. وفي الشأن المحلي، شهدت أسعار الدواجن في مصر استقراراً ملحوظاً بفضل زيادة الإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، مع توقعات بانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة. كما تم الإعلان عن تفاصيل حادث سطو مسلح على سيارة دواجن.

وتناول الإعلاميون قضايا فقهية مثل أحكام الصلاة في حال التحدث أثناء خطبة الجمعة، وحكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، ومشروعية شراء الأضحية بالدين أو بالتقسيط. كما علقت الإعلامية ياسمين عز على فوز الزمالك على بيراميدز، مؤكدة أن الأهلي لا يفقد الأمل. وفي سياق آخر، تحدث السفير نبيل نجم عن دعوات خلال الحرب العراقية الإيرانية لتحركات عسكرية نحو فلسطين، وكيف رفضت إيران المرور عبر العراق.

كما ناقشت البرامج التليفزيونية ملف استهلاك الكهرباء وأثر التوقيت الصيفي على خفض الاستهلاك، بالإضافة إلى نصائح طبية من الدكتور حسام موافي حول التعامل مع المرض وأهمية الأخذ بالأسباب





