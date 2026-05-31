أبرز الأخبار: احتلال يدعي مقتل عناصر من حزب الله، وانتشار إيبولا في الكونغو، ومطالبات جماهيرية بعودة صلاح، واستقبال حجاج مصر في القاهرة، وبرامج تدريبية في التنمية المحلية

تشمل هذه الجملة الإخبارية تحديثات متعددة من مناطق مختلفة: ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل 900 عنصر من حزب الله، وتفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا مع 43 حالة وفاة و263 إصابة، ومطالبات جماهير ليفربول بعودة اللاعب محمد صلاح بعد إقالة المدرب سلوت، واستقبال مطار القاهرة الدولي لرحلات عودة الحجاج المصريين ضمن خطة تشغيلية شاملة، وإطلاق ثلاثة برامج تدريبية جديدة لتأهيل 120 متدربًا في مجال التنمية المحلية والبيئة في مصر.

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في ادعاءاته بتصفية عناصر من حزب الله ، حيث أعلن عن مقتل 900 عنصر منذ بدء وقف إطلاق النار. بينما تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية وجارة أوغندا تفشيًا جديدًا لفيروس إيبولا ، حيث أكدت البيانات الصحية تسجيل 43 حالة وفاة و263 إصابة مؤكدة.

في السياق الرياضي، وبعد إقالة المدرب سلوت، طالبت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بعودة نجمها المصري محمد صلاح بعد أداء متواصل. وفي تطور إنساني آخر، استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد أولى رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة، في إطار خطة تشغيلية متكاملة أعدتها وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وشهدت الصالة الموسمية بالمطار استقبال أولى رحلات عودة الحجاج التابعة لشركة مصر للطيران، وبلغ عدد الرحلات القادمة من مدينة جدة اليوم 13 رحلة جوية تقل الحجاج بعد إتمام مناسك الحج. ومن المقرر استقبال 13 رحلة إضافية غدًا الأول من يونيو ضمن خطة تشغيل رحلات العودة من المملكة العربية السعودية. رفعت شركة ميناء القاهرة الجوي درجة الاستعداد القصوى بكل مباني الركاب والصالات المخصصة لاستقبال الحجاج، مع تعزيز فرق العمل وتكثيف الخدمات الإرشادية والتنظيمية، وتوفير الدعم اللازم لكبار السن وذوي الهمم.

وأكد المحاسب مجدي إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن الشركة سخرت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لاستقبال ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات وصولهم، مشيرًا إلى أن مختلف الجهات العاملة بالمطار تعمل على مدار الساعة في تنسيق كامل لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال موسم عودة الحجاج. كما أشار إلى وجود متابعة ميدانية مستمرة لكل مراحل التشغيل لضمان راحة الحجاج وتقديم تجربة سفر متميزة تعكس مكانة المطار باعتباره البوابة الجوية الرئيسية لجمهورية مصر العربية.

وفي ختام بيانها، قدمت شركة ميناء القاهرة الجوي التهنئة للحجاج بمناسبة عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، متمنية لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. على صmbito محلي، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية جديدة لتأهيل 120 متدربًا من العاملين في مجال الإدارة المحلية والبيئة





