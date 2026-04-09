أبرز الأحداث: مد ساعات العمل، اكتشاف أثري، تحركات سياسية، وأحداث متفرقة

شملت الأخبار اليوم: قرار بمد ساعات عمل المحلات، اكتشاف أثري هام في سيناء، تحركات سياسية أمريكية بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، تأكيدات على استقرار السوق، تراجع في الطلب على العمالة الوافدة، حوادث مؤسفة، جولة لمحافظ الأقصر، نشاط بميناء دمياط، وإزالة مخالفات بناء في القاهرة.

أعلن رئيس الوزراء عن قرار بمد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحسين تجربة المستهلك. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تطورات متسارعة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاكتشافات الأثرية الهامة والتطورات السياسية والاقتصادية. في سياق متصل، تم الإعلان عن اكتشاف بقايا معبد الإله بلوزيوس في تل الفرما بشمال سيناء، مما يلقي الضوء على أهمية المنطقة التاريخية والأثرية.

هذا الاكتشاف الجديد يضاف إلى سلسلة الاكتشافات الأثرية الهامة التي تشهدها مصر، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية عالمية. \على الصعيد السياسي، أعلن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن اعتزامه تقديم مشروع قرار لوقف الدعم العسكري لإسرائيل. هذا التحرك السياسي يعكس التوترات المتزايدة في المنطقة والقلق الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في الوقت نفسه، أكد رئيس الحكومة على استقرار السوق المصرية وعدم وجود أزمات في السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة. في سياق آخر، كشفت تقارير عن تراجع كبير في الطلب على العمالة الوافدة إلى دول الخليج منذ بدء الحرب، حيث بلغ التراجع حوالي 60%. ومع ذلك، تخالف المملكة العربية السعودية هذا الاتجاه وتسعى إلى استقطاب المزيد من العمالة الماهرة لتلبية احتياجاتها التنموية. هذه التطورات تعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، وتأثيرها على سوق العمل. من ناحية أخرى، شهدت البلاد حادثة مؤلمة في فاقوس، حيث أقدم طبيب على إنهاء حياته شنقاً حزناً على تدهور الحالة الصحية لوالدته. هذه الحادثة سلطت الضوء على الضغوط النفسية التي يواجهها العاملون في القطاع الصحي، وأهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.\في سياق آخر، ذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه وافق على وقف إطلاق النار مع إيران بعد أن طلب منه اثنان من المسؤولين ذلك لوقف القوة التدميرية. هذا التصريح يلقي الضوء على العلاقات المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود الوساطة التي تبذل لتجنب التصعيد العسكري. في أخبار أخرى، قام المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة ميدانية تفقد خلالها حواجر المريس والضبعية التابعين لمدينتي الطود والقرنة. خلال الجولة، تفقد المحافظ مدرسة الشهيد شعيب محمد محمود الإعدادية بحاجر المريس، ووحدة طب أسرة حاجر المريس، وقطعة أرض أملاك دولة، ومركز شباب المريس، ومدرسة حاجر المريس ذات الفصل الواحد. وأصدر المحافظ توجيهات بشأن تطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين. في سياق متصل، شهد ميناء دمياط نشاطاً ملحوظاً، حيث تم تداول 3642 حاوية ترانزيت خلال 24 ساعة. هذا يعكس الأداء المتميز للميناء ودوره الحيوي في حركة التجارة. كما قامت محافظة القاهرة بإزالة أكثر من 50 مخالفة بناء بأحياء العاصمة، في إطار جهودها للحفاظ على النظام العام وتقليل المخالفات





