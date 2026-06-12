أبرز السيارات العائلية الهاتشباك المدمجة في السوق المصرية 2026

تقرير شامل عن أبرز السيارات العائلية المدمجة الجديدة في السوق المصري لهذا العام، مع التركيز على المواصفات الميكانيكية، المساحات، التجهيزات، والأسعار الرسمية.

يشهد سوق ال سيارات المصري منافسة شديدة في فئة ال سيارات الهاتشباك العائلية المدمجة، حيث يسعى الأفراد والعائلات إلى العثور على طرازات توفر المساحة الكافية، وموثوقية المحرك، وكفاءة استهلاك الوقود، وأهم ذلك بسعر مناسب يتناسب مع القدرة الشرائية الحالية، دون compromises على معايير السلامة الحديثة.

من بين أبرز الطرازات المطروحة لهذا العام نيسان قشقاي 2026، التي حصلت على تحديثات تعزز راحة الأسرة في الرحلات الطويلة والتنقل اليومي، مع شاسيه متوازن وح baggage capacity generous. تعتمد على محرك تيربو سعة 1.3 لتر يولد 148 حصانًا وعزم 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، وتتراوح أسعارها بين 1.844 مليون و1.929 مليون جنيه مصري.

كذلك ساوايست S09 2026، التي تقدم سبعة مقاعد ومساحات داخلية واسعة،زودة بمحرك تيربو 2.0 لتر قوي يناسب العائلات الكبيرة والأوزان الثقيلة، بسعر رسمي 1.550 مليون جنيه. رينو أوسترال 2026 تأتي بمفهوم أوروبي يركز على جودة الخامات وأنظمة الأمان المتقدمة مثل الوسائد الهوائية المحيطية والتحكم الإلكتروني بالثبات، بمحرك تيربو 1.3 لتر (150 حصانًا) وناقل أوتوماتيكي، وبأسعار من 1.400 مليون إلى 1.770 مليون جنيه.

إم جي HS 2026 تبرز بمساحات جلوس واسعة مغطاة بجلود فاخرة وشاشات ترفيه كبيرة، تعمل بمحرك تيربو 1.5 لتر (180 حصان تقريبًا) مع ناقل أوتوماتيكي ثنائي التعشيق، بسعر 1.600 مليون جنيه. أخيرًا شانجان CS55 بلس 2026، التي combines تصميمًا ديناميكيًا ومقصورة معزولة، بمحرك تيربو 1.5 لتر بقوة 185 حصانًا وعزم 300 نيوتن/متر، وناقل أوتوماتيكي، وبأسعار تبدأ من 1.130 مليون جنيه وتصل إلى 1.260 مليون جنيه. هذه الخيارات تellas سوق السيارات المصري بتشكيلة مناسبة للعائلات بمختلف أحجامها ومتطلباتها





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