أبطال حرب أكتوبر: الانتصار كان نتيجة تخطيط مميز وخداع استراتيجي

الاحتفال بعيد تحرير سيناء يستعيد ذكريات حرب أكتوبر المجيدة، ويكشف عن تفاصيل التخطيط الاستراتيجي والخداع الذي أدى إلى الانتصار على العدو وتدمير خط بارليف. شهادات حية من أبطال الحرب تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والإيمان بالنصر.

احتفالات مصر ب عيد تحرير سيناء تفتح ذكريات حرب أكتوبر المجيدة، وتستعيد تفاصيل الانتصار الذي غيّر وجه المنطقة. اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة ومستشار بالأكاديمية العسكرية، يشاركنا رؤيته العميقة حول العوامل التي أدت إلى هذا النصر التاريخي.

يؤكد اللواء النصيري أن الانتصار لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة تخطيط دقيق ومميز، يعتمد على أسس قوية من الخداع الاستراتيجي، والأمن المحكم، والسرية التامة، وعنصر المفاجأة الذي أذهل العدو. ويشير إلى أن القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أدركت أهمية تحويل نقاط الضعف السابقة إلى نقاط قوة، فعملت على معالجة الأخطاء التي تعرض لها الجيش في الحروب السابقة، واستغلالها لصالحها في حرب أكتوبر.

هذا التحول الاستراتيجي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية في التنفيذ، ساهم بشكل كبير في تدمير خط بارليف، الذي كان يعتبر حصنًا منيعًا. الاحتفال بعيد تحرير سيناء ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو فرصة لتكريم الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الأرض، وتأكيد على قيمة الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات. اللواء محمد ربيع يصف حرب أكتوبر بأنها لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل كانت منظومة متكاملة أبهرت العالم بتخطيطها وتنفيذها.

ويؤكد أن ما تحقق كان عبقرية في التخطيط وكفاءة في التنفيذ، وأن الجيش المصري أظهر قدرة فائقة على التكيف والابتكار. فتح منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا يأتي في إطار هذه الاحتفالات، بهدف إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على تفاصيل الحرب، وتكريم الأبطال، واستلهام الدروس والعبر من هذا الانتصار المجيد. الاحتفالات تعكس أيضًا الروح المعنوية العالية التي سادت في صفوف الجيش والشعب المصري خلال تلك الفترة، والإيمان الراسخ بالنصر.

التركيز على الخداع الاستراتيجي كعنصر أساسي في تحقيق النصر يبرز أهمية التفكير الإبداعي والابتكار في الحروب الحديثة، وكيف يمكن استغلال نقاط ضعف العدو لتحقيق أهداف استراتيجية. خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، شارك اللواء النصيري الإعلامي مصعب العباسي في استعراض تفاصيل تجربته في حرب أكتوبر، كونه كان ضمن سلاح المشاة. أكد اللواء النصيري على التحديات الكبيرة التي واجهت الأبطال في تلك الحرب، والصعوبات التي تغلبوا عليها بفضل الإيمان بالله والوطن، والروح المعنوية العالية.

ويشير إلى أن الرئيس السادات اتخذ قرارًا حاسمًا ومدروسًا ببدء الحرب، بعد وضع خطة استراتيجية قوية قائمة على معلومات دقيقة وحالة عالية من السرية. ويؤكد أن اختيار توقيت الهجوم في الساعة الثانية ظهرًا كان عنصر مفاجأة مهم، إذ لم يكن هذا التوقيت متوقعًا في الحروب السابقة، مما أربك العدو وأتاح للجيش المصري تحقيق مكاسب كبيرة.

إن حرب أكتوبر ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، وهي دليل على قدرة الشعب المصري على تحقيق المستحيل عندما يتحد ويتكاتف من أجل هدف نبيل. الاحتفال بعيد تحرير سيناء هو تجديد للعهد على الحفاظ على الأرض والدفاع عن الوطن، والسير على خطى الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر





