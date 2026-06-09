أبل في منعطف تقني مصيري مع إطلاق Apple Intelligence في WWDC 2026

تستعد أبل للكشف عن الجيل الجديد من Apple Intelligence خلال مؤتمر المطورين العالمي، في خطوة تهدف إلى السيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي المدمج ومواجهة منافسيها، مع تركيز كبير على الأداء المحلي وحماية البيانات وتحسين كفاءة الطاقة.

تشير تحليلات جديدة من شبكة سي إن إن الإخبارية إلى أن شركة أبل الأمريكية تواجه في عام 2026 أهم منعطف تقني في تاريخها الحديث، حيث يركز المؤتمر العالمي للمطورين WWDC على إطلاق الجيل الجديد من منصة Apple Intelligence بهدف تحويلها إلى المعيار المسيطر في صناعة الهواتف الذكية.

يهدف تيم كوك، الرئيس التنفيذي، من خلال هذا الحدث إلى الرد على التطورات السريعة لشركتي جوجل ومايكروسوفت في مجال الحوسبة الذكية، عبر تقديم نموذج ذكاء اصطناعي فريد يدمج بسلاسة في حياة المستخدم اليومية، مع الاعتماد على القوة المحاسبية لأجهزة الآيفون والماك لضمان استجابة فورية وأمان كامل للبيانات. كشفت تقارير أن اجتماعات سرية في عام 2025 أفضت إلى إعادة هيكلة Apple Intelligence وإنقاذ المساعد سيري من تراجع أدائه، بينما شهدت منصة Apple Music عطلاً مفاجئاً حرم الملايين من البث الموسيقي.

يتضمن المؤتمر أيضاً تحديثات كبيرة لساعة Apple Watch Ultra 4، وتأجيل إطلاق الجيل الثاني من نظارات Apple Vision Pro لسنوات، بينما يتوقع خبراء أن نظام التشغيل iOS 20 سيقدم قدرات تشغيلية استثنائية تتجاوز القوالب التقليدية. تم تطوير سيري الجديد عبر دمج نماذج لغوية عصبية تتيح له فهم السياق اللحظي وإنجاز مهام معقدة عبر أوامر صوتية طبيعية، مما ينهي عصر البحث التقليدي.

كما تركز الهندسة البرمجية الجديدة على تحسين كفاءة استهلاك البطارية من خلال توزيع العمليات الحسابية بذكاء على شرائح أبل، مما يقلل السخونة ويعزز عمر البطارية. في السوق المصر، يُتوقع أن يحدد مؤتمر الليلة القيمة التنافسية لهواتف الآيفون القادمة، نظراً لاهتمام المستهلك المحلي بميزات التخصيص والتوليد البصري بالذكاء الاصطناعي. يُعد WWDC 2026 حدثاً مصيرياً لإعادة رسم خارطة الفضاء الرقمي، ويستعد العالم لاستقبال طفرة حوسبية تؤكد ريادة أبل في الابتكار التقني المستدام





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