أبل تحقق أعلى إيرادات تاريخية في الربع الثالث من 2026 بفضل آيفون 18 برو

شركة أبل تسجل حصة قياسية في سوق الهواتف الذكية بمتوسط سعر 1031 دولار للآيفون 18 برو خلال الربع الثالث من 2026، متجاوزة تحديات السوق العالمية.

حققت شركة أبل أعلى إيرادات في تاريخها من سوق الهواتف الذكية عالميًا خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة حصة قياسية من إجمالي إيرادات الصناعة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة Counterpoint Research ، ونقله موقع 9to5Mac. وأظهرت البيانات أن الشركة استطاعت تفادي الانهيارات المتوقعة في القطاع، بفضل استراتيجيات تسعير مدروسة وطرح منتجات عالية القيمة.

ارتفاع سعر متوسط الآيفون لمسار قياسي

كشف التقرير عن ارتفاع متوسط سعر بيع هواتف آيفون (ASP) إلى مستوى قياسي بلغ 1031 دولارًا، بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس النمو القوي لإيرادات الشركة خلال الفترة. ويشير هذا الارتفاع الجذري في متوسط السعر إلى تحول استهلاكي نحو الفئات الأعلى تكلفة، مما عزز هوامش الربح للشركة.

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وأوضح تارون باثاك، مدير الأبحاث في Counterpoint Research، أن سلسلة iPhone 18 Pro ساهمت بشكل مباشر في رفع متوسط سعر البيع، على الرغم من طرحها قرب نهاية الربع الثالث من العام. وأضاف باثاك أن أبل حافظت على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الكبرى الأكثر قدرة على الصمود في سوق الهواتف الذكية، مع تسجيل شحنات شبه مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مرونة تسعيرية تتحمل تكاليف الذاكرة

أكد التقرير أن الشركة تمتلك مرونة تسعيرية تمكنها من التعامل مع ارتفاع تكاليف الذاكرة، ونقل جزء من هذه الزيادة إلى المستهلكين، دون التأثير بصورة كبيرة على مستويات الطلب. وقد نجحت أبل في نقل عبء تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى المشترين، مما حافظ على استقرار أرباحها رغم الضغوط التورادية.

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ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro، وعدم طرح الإصدار الأساسي من iPhone 18 خلال فترة الإطلاق، إلى جانب زيادة أسعار بعض الطرازات الأقدم في سبتمبر، أسهمت مجتمعة في رفع متوسط سعر البيع. وقد كان غياب النسخة الأساسية عاملاً حاسماً في دفع المستهلكين نحو النماذج الأعلى سعراً.

استقرار الشحنات في سوق متقلص

رغم التحديات التي يشهدها سوق الهواتف الذكية عموماً، أظهرت أبل مرونة عالية في الاحتفاظ حصتها السوقية. وشاركت تارون باثاك من Counterpoint Research رؤيتها حول قدرة الشركة على الصمود في وجه تقلبات السوق العالمية، مشيراً إلى أن استراتيجيتها في إدارة سلسلة التوريد كانت حاسمة.

وسبق للتقرير أن أشار إلى أن سياسات التسعير المتقدمة ساعدت الشركة في تجاوز العقبات المالية. وتظل أبل في المقدمة من حيث الأرباح الصافية، متغلبة على المنافسين الذين يعانون من تراجع حاد في الطلب على هواتفهم الذكية في نفس الفترة.

آفاق الإيرادات والقرارات المستقبلية

تعتمد التحليلات الاقتصادية على هذه الأرقام لتوقع استمرار هذا الزخم في الربع القادم. وقد يكون لزيادة أسعار الطرازات السابقة في سبتمبر آثار طويلة المدى على ولاء العملاء. وتدرس المستثمرين هذه المؤشرات بعناية لتحديد الاتجاهات المستقبلية للسوق.

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ويتوقع محللو Counterpoint Research أن تستمر الشركة في تحقيق أرقام قياسية جديدة. وقد تؤدي هذه النجاحات المالية إلى ضخ المزيد من السيولة في البحث والتطوير للمنتجات المستقبلية. وتؤكد البيانات على هيمنة أبل كقوة مهيمنة في قطاع التكنولوجيا.