أعلنت أبل عن استعادة معظم خدماتها المتعطلة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 عقب تحديث داخلي، بينما تواصل الفرق التقنية معالجة أخطاء iCloud وApp Store.

أكدت شركة أبل أن التحديث البرمجي الداخلي هو السبب الجذري للعطل التقني الواسع النطاق الذي عطل عدداً كبيراً من خدماتها الرقمية، مشيرة إلى أنها بدأت عملية استعادة تدريجية للأنظمة المتأثرة. جاء هذا الإعلان الرسمي من قبل شركة أبل في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، حيث نفت بشدة وجود أي علاقة بين هذه الأعطال وبين أي هجوم إلكتروني أو محاولة اختراق خارجي، موضحة أن المشكلة ناتجة عن خطأ فني داخلي أثناء نشر تحديث للنظام.

واجه عدد هائل من مستخدمي أجهزة آيفون وماك صعوبات مفاجئة في الوصول إلى حساباتهم على نظام السحابة iCloud، حيث ظهرت رسائل خطأ تمنع تسجيل الدخول من جديد بعد أن تم تسجيل الخروج تلقائياً من أجهزتهم. في الوقت نفسه، سجلت خدمة متجر التطبيقات App Store مشاكل حادة حالت دون تحميل التطبيقات أو تحديثها، كما عانت خدمة الموسيقى الرقمية Apple Music من انقطاع في التدفق الصوتي للمستخدمين حول العالم.

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تفاصيل الأعطال والتقارير الفنية

أوضحت شركة أبل أن التحديث البرمجي الذي تم إطلاقه أدى إلى تعطل عدة خدمات حيوية خلال ساعات الصباح الأولى بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثر على سلسلة متكاملة من العمليات اليومية. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن العديد من الأنظمة الأساسية استعادت عملها بالفعل، بينما تواصل فرق المهندسين المختصة العمل بجهد مضاعف لحل المشكلات المتبقية في الخدمات الأخرى لضمان استقرار كامل.

أكد المتحدث الرسمي باسم شركة أبل أن فريق الدعم الفني يعمل على مدار الساعة لإعادة الخدمات المتأثرة إلى حالتها الطبيعية بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن الشركة تدرك حجم الإزعاج الذي يسببه هذا العطل للمستخدمين. وأكدت أن عملية الاستعادة ليست فورية لكل الخدمات، بل هي عملية تدريجية تعتمد على تعقيد كل خدمة وحجم التأثير الذي سببه التحديث الداخلي على خوادمها المركزية.

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ردود فعل المستخدمين ومنصات الرصد

أظهرت البيانات المسجلة عبر منصة Downdetector أن البلاغات المتعلقة بخدمات شركة أبل بلغت ذروتها في الولايات المتحدة، حيث سجلت خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay نحو 2100 بلاغ عند لحظة الذروة، في حين وصل عدد بلاغات نظام iCloud إلى حوالي 1800 بلاغ.

قام المستخدمون بنشر تقارير مفصلة عن مشكلات تشمل أيضاً خدمة Sign in with Apple، والتي تعطلت عن العمل، بالإضافة إلى صعوبات في الوصول إلى خدمة دعم العملاء Apple Support وتفعيل أجهزة آيفون الجديدة التي خرجت للتو إلى السوق. كما أفادت تقارير متخصصة بتأثر خدمات المطورين بشكل مباشر، حيث واجه المبرمجون مشاكل في استخدام منصة App Store Connect والسحابة الحاسوبية Xcode Cloud.

الوضع الحالي للخدمات والتأثيرات الأوسع

في تحديث لصفحة حالة النظام الرسمية التابعة لشركة أبل في الساعة 4:26 مساءً بالتوقيت الشرقي الأمريكي، أعلنت الشركة عن معالجة بعض الأعطال الطارئة التي شملت خدمة البريد الإلكتروني iCloud Mail، وخدمة AppleCare on Device، وبرنامج المدرسة Schoolwork، وخدمة الأعمال Apple Business، ومدير المدارس Apple School Manager.

رغم هذه الإنجازات، لا تزال بعض الخدمات المسجلة تعاني من تأخير في الأداء أو تعذر استخدام كامل، حيث أدرجت شركة أبل في القائمة السوداء الحالية خدمات مثل حسابات iCloud وتسجيل الدخول، وتطبيقات الويب السحابية iCloud Web Apps. ويأتي هذا العطل وسط مخاوف متزايدة من الاعتماد الشديد على البنية التحتية الرقمية للشركات الكبرى، حيث ينعكس أي خلل فني في أنظمة أبل مباشرة على مهام المستخدمين المتعلقة بالدفع، والتنزيل، وتنظيم البيانات.