أبوريدة يهنئ علي ماهر ويثني على حسام حسن مع كشف تفاصيل عن صلاح والزمالك

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يعبر عن ثقته في الجهاز الفني الجديد ويكشف عن دور محمد صلاح المحتمل وتأثيره على إقالة حسام حسن، بالإضافة إلى أزمة الزمالك المالية.

وجه هاني أبوريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة تقدير واضحة إلى حسام حسن ، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مشيداً بإنجازاته خلال فترة قيادته للفراعنة. وأكد أبوريدة أهمية مواصلة النجاحات في المرحلة المقبلة تحت قيادة علي ماهر ، الذي تولى مسؤولية الجهاز الفني الجديد.

دعم الاتحاد للجهاز الفني الجديد

أكد رئيس اتحاد الكرة ثقته الكبيرة في قدرة الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر على التعامل مع التحديات المقبلة وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية. وأشار إلى أن الإنجازات التي حققها حسام حسن وضعت الفريق الجديد أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما تحقق ومواصلة مسيرة النجاح.

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وأوضح أبوريدة أن مجلس إدارة الاتحاد يكتسب كامل الدعم للمدير الفني الجديد خلال هذه المرحلة الحرجة، رغم ضيق الوقت وكثرة التحديات المنتظرة. وأعرب عن سعادته بالمشهد الذي جمع لاعبي منتخبات الشباب والناشئين بنجوم المنتخب الأول، مما يعكس نجاح مشروع مركز المنتخبات الوطنية في خلق حالة من التواصل بين الأجيال المختلفة.

تفاصيل علاقة صلاح بالإقالة

في سياق متصل، تطرق شوبير إلى احتمالية وجود دور لقائد الفراعنة محمد صلاح في التطورات التي سبقت رحيل الجهاز الفني السابق. وأوضح أن صلاح ربما نقل بعض ملاحظاته إلى هاني أبوريدة خلال الاجتماع الذي عُقد في تركيا، متطرقاً إلى الأوضاع داخل المنتخب دون تأكيد تدخل مباشر في قرار الإقالة.

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وأشار المصدر إلى أن خروج محمد صلاح من المعسكر السابق كان متفقاً عليه مسبقاً، حيث حصل جميع اللاعبين على التطعيمات اللازمة قبل السفر. إلا أن قائد المنتخب كانت لديه مخاوف تتعلق بالسفر إلى أفريقيا بسبب ابنه ليل، وهو ما دفعه للتعبير عن غضبه واستيائه من الظروف المحيطة بالمنتخب.

وواصل حديثه مؤكداً أن صلاح لم يكن راضياً عن بعض الأمور خلال تلك الفترة، وظهور علامات الغضب عليه تعكس التوتر السائد. وذكر أنه من الممكن أن يكون اشتكى لأبوريدة في اجتماع تركيا بأن الأوضاع ليست جيدة، مما قد يكون له تأثير غير مباشر على القرارات الإدارية المتخذة لاحقاً.

أزمة الزمالك المالية والقانونية

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة حالياً، في ظل مطالبة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالحصول على مقدم عقودهم عن الموسم الجاري. يأتي ذلك قبل خوض الاستحقاقات الأفريقية المقبلة، وسط تساؤلات واسعة حول موقف اللاعبين الأجانب من اتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وحسب المعلومات المتداولة، أجرى عدد من لاعبي الزمالك اتصالات مع محمد عبدالناصر وعمر جابر وعبدالله السعيد، من أجل المطالبة بصرف مقدمات عقودهم بأسرع وقت ممكن. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الحصول على مستحقاتهم المالية قبل المواجهة الأفريقية المقررة، في محاولة لتفادي أي تأخير إضافي قد يؤثر على أدائهم.

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وفيما يتعلق بالمحترفين الأجانب، لا يزال الباب مفتوحاً أمامهم لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تتيحها اللوائح في حال استمرار تأخر صرف الرواتب. فقد يؤدي عدم الحصول على الرواتب لمدة شهرين إلى منح اللاعبين الحق في تقديم شكاوى والمطالبة بفسخ العقود وفقاً للوائح المنظمة، حتى دون وصول إنذارات رسمية في الوقت الحالي.

على صعيد آخر، لا يزال ملف جون إدوارد ينتظر الحسم داخل الزمالك، حيث يرتبط إنهاء الأزمة بحضوره جلسات التحقيق المتعلقة بالقضايا محل الخلاف. وفي الوقت ذاته، يتحمل النادي أعباء مالية كبيرة نتيجة بعض الملفات السابقة تقدر بنحو 7 ملايين دولار، مما أثر سلباً على تحركات الإدارة بشأن التعاقدات الجديدة مثل ملف حسام الزناتي.