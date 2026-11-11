أبوريدا يدعم علي ماهر ويكشف تفاصيل مشروع مركز المنتخبات

رئيس الاتحاد المصري يؤكد دعمه للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، ويسلط الضوء على الروح الإيجابية في مركز المنتخبات الوطنية.

أكد هاني أبوريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة علي ماهر ، مشدداً على أن مجلس الإدارة سيوفر الدعم الكامل له خلال المرحلة المقبلة. يأتي هذا التأكيد رغم ضيق الوقت الشديد الذي يواجهه المدير الفني الجديد، نظراً لانعقاد مباراتين هامتين للمنتخب خلال أقل من أسبوعين.

مشروع مركز المنتخبات والروح الرياضية

أعرب أبوريدة عن سعادته البالغة بالأجواء التي شهدها مركز المنتخبات الوطنية بعد حضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات المنتخب الأول. وأكد أن هذا المشهد يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمشروع، والذي يستهدف توفير بيئة رياضية متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية وتمنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك بنجوم الفراعنة.

Also read حماية المستهلك: تكثيف الرقابة على المتاجر والمنصات الإلكترونية لرصد التخفيضات الوهمية

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن تواجد هذه الفئة العمرية وسط نجوم الفريق الأول يعكس روح الانتماء والترابط بين الأجيال المختلفة. كما أوضح أن هذا التفاعل يساعد بشكل فعال على إعداد عناصر جديدة قادرة على تمثيل الكرة المصرية في المستقبل، مما يسهم في بناء جيل قوي ومستدام.

تقييم الأداء السابق ودور محمد صلاح

وجه هاني أبوريدة الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري السابق، تقديراً لما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية والإنجازات التي تحققت. ورغم ذلك، تطرق المتحدثون إلى كواليس العلاقة بين قائد المنتخب محمد صلاح والجهاز الفني السابق، حيث أشار شوبير إلى احتمالية وجود دور للاعب في التطورات التي سبقت رحيل حسام حسن.

Advertisement

وأوضح أن محمد صلاح ربما نقل بعض ملاحظاته إلى هاني أبوريدة خلال الاجتماع الذي عُقد في تركيا، متطرقاً إلى الأوضاع داخل المنتخب دون تأكيد تدخل مباشر في قرار الإقالة. كما أكد أن خروج صلاح من المعسكر السابق كان متفقاً عليه مسبقاً، مع ذكر مخاوف اللاعب المتعلقة بالسفر إلى أفريقيا بسبب حالة نجله ليل.

التحديات المالية في نادي الزمالك

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة حالياً، في ظل مطالبة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالحصول على مقدم عقودهم عن الموسم الجاري. جاء ذلك قبل خوض الاستحقاقات الأفريقية المقبلة، وسط تساؤلات حول موقف اللاعبين الأجانب الذين قد يلجؤون للإجراءات القانونية بسبب تأخر المستحقات المالية.

بحسب المعلومات المتداولة، أجرى عدد من لاعبي الزمالك اتصالات مع محمد عبدالناصر وعمر جابر وعبدالله السعيد للمطالبة بصرف مستحقاتهم في أسرع وقت. وفيما يخص المحترفين الأجانب، فإن عدم الحصول على الرواتب لمدة شهرين يمنحهم الحق في تقديم شكاوى وفسخ العقود وفقاً للوائح المنظمة، حتى وإن لم تصل إنذارات رسمية بعد.

على صعيد آخر، لا يزال ملف جون إدوارد ينتظر الحسم داخل الزمالك، حيث يرتبط إنهاء الأزمة بحضوره جلسات التحقيق المتعلقة بالقضايا محل الخلاف. ويتحمل النادي أعباء مالية كبيرة نتيجة ملفات سابقة تقدر بنحو 7 ملايين دولار، وهو ما أثر سلباً على تحركات الإدارة بشأن التعاقدات الجديدة مثل ملف حسام الزناتي.