أبوريدة يؤكد دعم الاتحاد لمنتخب الأولمبي وهداف لوس أنجلوس 2028

رئيس الاتحاد المصري يؤكد ثقة الجهاز الفني الأولمبي ويوجه الشكر للفريق السابق مع التركيز على مركز المنتخبات الوطنية وتجهيزات كأس أفريقيا.

حرص المهندس هاني أبوريدة ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، على زيارة مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر للاجتماع مع الجهاز الفني ولاعبي ال منتخب الأولمبي عقب انتهاء تدريباتهم. حملت الزيارة رسائل واضحة للدعم والمساندة، مؤكدة أن الطريق نحو التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 يتطلب تخطيطًا مبكرًا ورعاية مستمرة من قبل الإدارة.

زيارات الدعم المعنوي للأجيال الشابة

رافق أبوريدة في هذه الزيارة المهندس خالد الدرندلي نائب الرئيس، وحمادة الشربيني ومحمد أبوحسين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى شوقي غريب المدير الفني للاتحاد. بدأ اللقاء بمصافحة جميع أفراد المنتخب، لتأكيد التقدير الكبير لعناصر الجيل الحالي، مع الوعد بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان بيئة عمل إيجابية للجهاز الفني واللاعبين.

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كما زار عمر مرموش، نجم المنتخب الأول، مباراة الناشئين مواليد 2009 أمام نظيرهم الروسي داخل نفس المركز الوطني. جاء هذا الحضور لتقديم الدعم المعنوي للاعبين الصغار ومتابعة المواجهة الودية التي تندرج ضمن استعداداتهم للمستحققات المقبلة، مما يعكس أهمية التواصل بين الأجيال المختلفة في المنظومة الكروية المصرية.

وفي سياق متصل، التقى محمد صلاح، قائد المنتخب الأول، بحمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي داخل المركز الوطني. جمع اللقاء بين أبرز نجوم الفراعنة وأحد عناصر الأجهزة الفنية، في أجواء تعكس التلاحم الداخلي الذي تشهده المنتخبات الوطنية خلال الفترة الحالية، وسط اهتمام كبير بوضع اللاعبين الشباب تحت المجهر التطويري.

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تقييم الأداء ومستقبل المنتخب الأول

أكد هاني أبوريدة ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة علي ماهر، مشددًا على دعم مجلس الإدارة الكامل لهم رغم ضيق الوقت وكثرة التحديات. وجه رئيس الاتحاد الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز السابق، تقديرًا للجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليهم المسؤولية، مؤكدًا أن المجلس يكن لهم كل الاحترام.

شدد أبوريدة على أن المنافسة على بطاقة التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس لن تكون سهلة بسبب قوة الفرق الأفريقية، لكنها هدف يستحق العمل والاجتهاد الشديد. وأشاد بالتركيبة الفنية الجديدة للمنتخب الأولمبي التي تضم حمادة صدقي كمدير فني، وأحمد حسن كمدير للمنتخب، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، وعادل مصطفى المدرب العام، معتبرًا أنهم يملكون خبرات وتجارب ناجحة.

مشروع مركز المنتخبات الوطنية والأهداف المستقبلية

أعرب رئيس الاتحاد عن سعادته بالأجواء التي شهدها المركز بعد حضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين لمواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات المنتخب الأول والتقاط الصور مع النجوم. وأكد أن هذا المشهد يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشروع المركز، والذي يستهدف توفير بيئة رياضية متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية وتمنح الصغار فرصة الاحتكاك بالخبرات الكبيرة.

يخوض المنتخب الأولمبي حاليًا معسكره الإعدادي استعدادًا للمواجهة الودية أمام اليابان المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج التأهيل لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية. يضع الاتحاد ثقته الكاملة في نجاح هذه الخطوة، ويسعى لتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهداف المنتخب الوطني وتطوير أدائه بشكل مستمر.