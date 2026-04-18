رئيس الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد على ضرورة المفاوضات لحل النزاعات، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في استقرار المنطقة، ويدعو لوقف إطلاق النار وتفعيل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة، مع إدانة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

في العاصمة الإدارية الجديدة، استضافت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تضم حوالي 43 دولة، اجتماعًا لهيئة المكتب والمكتب الموسع. برئاسة النائب محمد أبو العينين ، شهد الاجتماع مشاركة برلمانية واسعة، حيث تصدرت قضايا السلام في الشرق الأوسط، والتوترات الإقليمية، وملف الطاقة، وأزمة غزة ، جدول المناقشات.

في كلمته الافتتاحية، رحب أبو العينين بالمشاركين، مؤكدًا أن انعقاد الاجتماع في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى تحول هذه المنطقة من صحراء إلى نموذج متكامل للتنمية الحديثة في أقل من عقد، بفضل جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شدد أبو العينين على أن المرحلة الراهنة تتطلب العودة الفورية إلى مسار المفاوضات في القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن العالم يتحدث مجددًا عن حل الدولتين، وضرورة إعادة صياغة النظام الدولي بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والعدالة، مع مراجعة آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدولية، خاصة ما يتعلق بحق النقض (الفيتو). أشار إلى الجهود المبذولة في مؤتمر شرم الشيخ للسلام، مثمنًا دور الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في دعم جهود وقف إطلاق النار، والتخفيف من تداعيات الأزمة في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية. حذر من أن الحروب لا تفرز منتصرين، بل تخلّف خسائر فادحة، وأن استمرار الصراعات يهدد الاستقرار العالمي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الدولي، خاصة مع التوترات المرتبطة بالممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، وتداعياتها على أسواق الطاقة وحركة التجارة. جدد أبو العينين دعوته لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية النزاعات، حيث قال: "كفوا عن إطلاق النار.. كفوا عن التصعيد". وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المنطقة، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية، مشددًا على ضرورة تفعيل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة وتسريع جهود التنفيذ، محذرًا من أن تأخر الإعمار يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. أوضح أن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي واسع، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل. في سياق متصل، أعلنت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بإجماع أعضائها، إدانتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. أكدت الجمعية أن هذا التشريع يقوض ضمانات المحاكمة العادلة، ويهدد منظومة العدالة الدولية، ويسهم في زيادة التوتر بالمنطقة ويعرقل جهود تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف هذه السياسات وضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين. اختتمت أعمال الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كأداة رئيسية لدعم الاستقرار، والدفع نحو حلول سياسية عادلة، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، مع التشديد على أن السلام يظل الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية لشعوبها. لقد لعب الرئيس عبد الفتاح السيسي دورًا محوريًا لا غنى عنه في استقرار المنطقة، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية، وهو ما يبرز أهمية القيادة الحكيمة في أوقات الأزمات. في الوقت ذاته، لا بديل عن المفاوضات كأسلوب وحيد لتحقيق سلام دائم، فالحلول العسكرية بطبيعتها لا تصنع سلامًا حقيقيًا، بل تخلف وراءها دمارًا ومعاناة لا تنتهي. إن استمرار الصراعات الإقليمية والدولية يهدد بشكل مباشر الاستقرار العالمي، ويؤثر سلبًا وبشكل ملموس على الاقتصاد الدولي، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة في الممرات المائية الحيوية. إن أي تهديد لإغلاق مضيق هرمز، على سبيل المثال، يفرض ضغوطًا هائلة على أسواق الطاقة العالمية، ويعرقل حركة التجارة الدولية، مما ينعكس على حياة الملايين حول العالم. لذلك، فإن الدعوة الملحة لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتأكيد على أن الحوار سيظل السبيل الوحيد لتسوية النزاعات، هو صوت العقل الذي يجب أن يُسمع. يجب تفعيل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة بشكل عاجل وتسريع وتيرة التنفيذ، فالتأخير في ذلك يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويغذي جذور عدم الاستقرار. إن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تحولت من صحراء إلى نموذج للتنمية الحديثة في أقل من عقد، تقدم مثالًا حيًا على قدرة الإرادة السياسية على تحقيق الإنجازات، وهذا النموذج يجب أن يلهمنا لإعادة صياغة النظام الدولي بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والعدالة. كما يتوجب مراجعة آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدولية، وخاصة ما يتعلق بحق الفيتو، لضمان عدالة التمثيل وفعالية القرارات. إن الشعب الفلسطيني له الحق الشرعي في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يمثل حجر الزاوية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة. هذا ما أكدته الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بإجماع أعضائها، والتي أعلنت إدانتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. إن خطورة المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لا تقتصر على كونها تصعيدًا خطيرًا، بل تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهي المواثيق التي قامت عليها الحضارة الإنسانية الحديثة. هذا التشريع المشؤوم يقوض بشكل مباشر ضمانات المحاكمة العادلة، ويهدد منظومة العدالة الدولية برمتها، ويساهم بشكل مباشر في زيادة التوتر في منطقة هي بالفعل في أمس الحاجة إلى الهدوء والاستقرار. إن مثل هذه الإجراءات تعرقل جهود تحقيق السلام، وتدفع باتجاه مزيد من التطرف والعنف. لذا، فإن الدعوة الموجهة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف مثل هذه السياسات، وضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، هي دعوة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون سياسية. في ختام الاجتماع، تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية كأداة رئيسية لدعم الاستقرار، والدفع نحو حلول سياسية عادلة، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. إن السلام يظل الخيار الوحيد المتاح لتحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة، وأي مسار آخر هو طريق مسدود ومحفوف بالمخاطر. يجب أن يكون هناك إجماع برلماني متوسطي، برئاسة محمد أبو العينين، على إدانة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحذير جاد من تصعيد يهدد السلام في المنطقة. هذا التوجه يعكس وعيًا بخطورة الأوضاع ورغبة حقيقية في استتباب الأمن والاستقرار. إن الدور المحوري الذي لعبه الرئيس السيسي في استقرار المنطقة جدير بالتقدير، ولكنه لا يلغي مسؤولية المجتمع الدولي في العمل على حل جذور الصراعات. لا بديل عن المفاوضات، والحلول العسكرية تفشل دائمًا في صنع سلام حقيقي. استمرار الصراعات يهدد الاستقرار العالمي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الدولي، وإغلاق مضيق هرمز سيفرض ضغوطًا كبيرة على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. الدعوة إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية النزاعات، هي دعوة صائبة. يجب تفعيل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة وتسريع جهود التنفيذ. إن العاصمة الإدارية تحولت إلى نموذج للتنمية الحديثة، وهذا يثبت أن التغيير ممكن. يجب إعادة صياغة النظام الدولي بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والعدالة، ومراجعة آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدولية، خاصة ما يتعلق بحق الفيتو. الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو أساس السلام العادل والشامل. البرلمان المتوسطي، بإدانته لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يؤكد على التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. إن التحديات الراهنة في الشرق الأوسط تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية. الاجتماع الذي استضافته الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رئاسة النائب محمد أبو العينين، كان منصة هامة لمناقشة قضايا حيوية مثل السلام الإقليمي، التوترات، ملف الطاقة، وأزمة غزة. تركيز أبو العينين على أهمية المفاوضات، ضرورة إعادة صياغة النظام الدولي، ومراجعة آليات اتخاذ القرار، يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاحات جوهرية في منظومة الحكم العالمي. إشادة الرئيس السيسي لدوره في استقرار المنطقة، ودعم جهود وقف إطلاق النار، تظهر تأثير القيادة المصرية على الساحة الإقليمية. التحذيرات من تداعيات استمرار الصراعات على الاقتصاد العالمي، وخاصة التهديدات لمضيق هرمز، تؤكد على ترابط الاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي. دعوة أبو العينين لوقف إطلاق النار والحوار، وتفعيل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة، هي دعوات ملحة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام. حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، يمثلان الطريق الوحيد لسلام عادل وشامل. إدانة البرلمان المتوسطي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هي خطوة هامة نحو محاسبة الانتهاكات وتعزيز احترام القانون الدولي. تفعيل الدبلوماسية البرلمانية هو مفتاح لتحقيق الاستقرار وحلول سياسية عادلة





