أبو العينين: الحروب لا تنتج منتصرين.. والحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات

رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، النائب محمد أبو العينين، يؤكد خلال رئاسته اجتماع المكتب الموسع في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحروب تخلف خسائر فادحة وأن الحوار هو الطريق الوحيد لتسوية النزاعات. ويدعو إلى وقف إطلاق النار وتفعيل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة، مؤكدًا على دور مصر في قيادة دبلوماسية السلام ودور الرئيس السيسي في استقرار المنطقة.

ترأس النائب محمد أبو العينين ، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، اجتماع هيئة المكتب والمكتب الموسع للجمعية، والتي تضم نحو 43 دولة، وذلك في مقر مجلس النواب ب العاصمة الإدارية الجديدة . شهد الاجتماع مشاركة برلمانية واسعة، وتصدرت أجندة المناقشات قضايا حيوية تتعلق ب السلام في الشرق الأوسط ، و التوترات الإقليمية المتصاعدة، وملف الطاقة الملتهب، و أزمة غزة الإنسانية.

وفي بداية كلمته، رحب أبو العينين بجميع الحضور، مشيرًا إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة هذا الاجتماع الهام يعكس حجم النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر، مؤكدًا أن هذه المنطقة تحولت من مجرد صحراء إلى صرح متكامل للتنمية الحديثة في فترة وجيزة، وذلك بفضل رؤية وجهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد أبو العينين على أن المرحلة الراهنة تستدعي العودة الفورية والحتمية إلى مسار المفاوضات كوسيلة أساسية لتسوية القضايا الدولية والإقليمية المعقدة. وأوضح أن العالم يشهد اليوم نقاشًا متجددًا حول حل الدولتين، والذي بات يُنظر إليه كضرورة حتمية لإعادة صياغة النظام الدولي بما يضمن تحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة بين الدول.

كما دعا إلى ضرورة مراجعة شاملة لآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدولية، مع التركيز بشكل خاص على آلية حق النقض الفيتو، التي يرى أنها أصبحت بحاجة إلى تعديل لضمان تحقيق العدالة وتجنب تعطيل القرارات الهامة. وفي سياق متصل، أشار أبو العينين إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة في إطار مؤتمر السلام بشرم الشيخ، مثمنًا الدور المحوري الذي لعبه الرئيس السيسي، بالتعاون مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في دعم جهود وقف إطلاق النار، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأكد بشكل قاطع أن الحروب لا تنتج منتصرين، بل تخلف وراءها خسائر فادحة تؤثر على جميع الأطراف المعنية، وحذر من أن استمرار الصراعات المسلحة يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العالمي، وله تداعيات سلبية وخيمة على الاقتصاد الدولي. وأشار إلى أن التوترات المتزايدة حول الممرات المائية الحيوية، مثل مضيق هرمز، تفرض ضغوطًا كبيرة على أسواق الطاقة العالمية وتعطل حركة التجارة الدولية، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وجدد أبو العينين دعوته الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في كافة مناطق النزاع، مؤكدًا أن الحوار البناء سيظل دائمًا وأبدًا هو السبيل الوحيد والفعال لتسوية النزاعات وتحقيق السلام المستدام. وقال في رسالة واضحة وصريحة: 'كفوا عن إطلاق النار.. كفوا عن التصعيد'. وأبرز الدور القيادي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على استقرار المنطقة، ودعمه الراسخ لمسارات التهدئة والحلول السياسية السلمية. كما شدد على الأهمية القصوى لتفعيل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ الخاص بإعادة إعمار غزة، وتسريع وتيرة الجهود المبذولة لتنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع.

وحذر من أن أي تأخير في عملية الإعمار سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كجزء لا يتجزأ من حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي واسع، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

وفي تطور هام، أعلنت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالإجماع، عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. واعتبرت الجمعية هذه الخطوة التصعيدية بمثابة انتهاك صارخ وصريح لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف. وأكدت الجمعية أن هذا التشريع المقلق يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويهدد منظومة العدالة الدولية بأكملها، كما أنه يسهم بشكل مباشر في زيادة التوتر في المنطقة ويعرقل أي جهود جادة لتحقيق السلام.

وبناءً عليه، وجهت الجمعية نداءً للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم وفعال لوقف هذه السياسات الخطيرة، وضمان توفير الحماية اللازمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين. واختتمت أعمال الاجتماع بالتأكيد على الدور المحوري والهام للدبلوماسية البرلمانية كأداة أساسية لدعم الاستقرار، وللدفع قدمًا نحو إيجاد حلول سياسية عادلة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، مع التأكيد مجددًا على أن السلام يظل الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية المنشودة لشعوب المنطقة.





