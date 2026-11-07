أبو زهرة يكشف تفاصيل اختيار علي ماهر مدرباً لمنتخب مصر

مصطفى أبو زهرة يكشف آلية تعيين علي ماهر مدرباً للمنتخب المصري خلفاً لحسام حسن، مع تفنيد تدخل محمد صلاح وشرح خطة الجهاز الفني الجديد.

أعلن مصطفى أبو زهرة ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، عن التفاصيل الكاملة لاختيار المدرب علي ماهر لتدريب المنتخب المصري، مؤكداً استحقاق المدرب الحالي لهذا المنصب بناءً على أدائه المتميز.

كواليس التعديل الفني للمنتخب

كشف أبو زهرة أن قرار تعيين علي ماهر جاء عقب تقييم دقيق لأداء الجهاز الفني السابق، حيث تم الاعتراف بجهد حسام حسن وإنجازه مع المنتخب، لكن الظروف التي يعيشها المجتمع المصري دفعت الاتحاد لاتخاذ قرار بالرحيل عنه.

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وأوضح عضو مجلس الإدارة أن الترشيحات الأولية شملت عدة أسماء بارزة، وهم حسام البدري، ومؤمن سليمان، وحسين عبد اللطيف، قبل أن يستقر الرأي最终اً على اختيار علي ماهر ليكون القائد الجديد للفريق.

وأكد أبو زهرة أن علي ماهر يتمتع بصلاحيات كاملة ومطلقة في تشكيل الجهاز الفني المعاون الخاص به، ولن يكون هناك منصب مستقل لمدير المنتخب في الهيكل الجديد، حيث سيتولى هاني أبو ريدة الإشراف العام على المنتخب الوطني.

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تفنيد إشاعات التدخل في الإدارة

نفى مصطفى أبو زهرة بشدة وجود أي تدخل من النجم محمد صلاح في قرارات الاتحاد الفني، مشدداً على أن قائد المنتخب لا يهمه من يأتي أو من يرحل من المدربين.

وصف أبو زهرة زيارة هاني أبو ريدة لمحمد صلاح بأنها زيارة أب لابنه، مؤكداً أن صلاح سيعود للمعسكر في موعده المحدد بعيداً عن أي تغيرات إدارية أو فنية، وأنه يركز على الاستمرار في اللعب لخدمة مصر لأطول فترة ممكنة.

وأضاف أن صلاح لم يطرح أبداً موضوع تغيير المدير الفني، مما يدل على نضجه الرياضي وتركيزه الكامل على الأداء الميداني بدلاً من الشؤون الإدارية.

التفاصيل المالية والتعاقدية

تولى كل من خالد الدرندلي وطارق أبو العينين مهمة الجلوس مع علي ماهر لحسم البنود المالية النهائية للتعاقد، وتحديد المدة الزمنية للمرحلة المقبلة.

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سيتم الإعلان رسمياً عن تشكيل الجهاز الفني الكامل اليوم الأحد، على أن يبادر المدرب الجديد فوراً في اختيار القائمة الاستعدادية لمباراتي منتخب مصر القادمتين ضد دولة مالاوي.

وأوضح أبو زهرة أن التفاوض مع علي ماهر لم يتطرق لتفاصيل العقد بشكل مفصل في المراحل الأولى، حيث ركز اللاعب السابق والمدرب الحالي على ضمان حرية الاختيار للجهاز المساند.

يتطلع الاتحاد المصري لكرة القدم لتحقيق نتائج مميزة في المرحلة المقبلة تحت قيادة علي ماهر، الذي أكسبه تجاربه في الدوري الممتاز المصداقية اللازمة لتولي المسؤولية.

يأتي هذا التعديل في الجهاز الفني بعد فترة من الجدل حول مصير حسام حسن، والتي تمت تسويتها عبر حوارات مفتوحة مع كافة الأطراف المعنية لضمان الاستقرار.