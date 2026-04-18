أبو العينين من تركيا: أوقفوا الحرب على غزة.. والاستقرار لا يبنى على حساب العدالة

النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يدعو لوقف الحرب على غزة من تركيا، مؤكداً أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا بالعدالة، وأن حقوق الشعوب أساس مشروع لا يمكن تجاهله. كما يطالب بضرورة الانتقال لمرحلة البناء والتنمية في غزة، ويحذر من مخاطر التردد في اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التحديات العالمية.

في رسالة قوية من تركيا، دعا النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى وقف فوري للحرب على غزة، مؤكداً أن الاستقرار لا يمكن أن يقوم على حساب العدالة.

وشدد أبو العينين، خلال مشاركته في أعمال الجمعية الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، على أن أي محاولة للفصل بين الأمن وحقوق الشعوب مصيرها الفشل على المدى الطويل، لأن الحقوق تظل أساسًا مشروعًا لا يمكن تجاهله.

وفي هذا السياق، خاطب أبو العينين العالم متسائلاً: 'وماذا بعد هذه الأحاديث وبعد هذه الرؤى ماذا نحن فاعلون؟ هل نقدم لشعوبنا طمأنة بعد انهيار في النظام الدولي لا يحقق العدالة؟'.

وأضاف، 'هل نقدم لشعوبنا أفكاراً جديدة وخطى طموحة وخطوات فعلية تنفيذية جريئة تضع الأمور في نصابها؟ هل نقدم للعالم رؤية يشارك فيها كل البرلمانيين الوطنيين في بلادهم لتجتمع معنا كل الرؤى الجديدة للبرلمان الدولي، نصحح فيه كل الأخطاء التي تحدث؟ هذا واجبنا'.

وأكد أبو العينين على ضرورة الانتقال إلى مرحلة البناء والتنمية في قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة التالية من اتفاق شرم الشيخ للسلام بخصوص إنهاء الحرب.

وأوضح أن تهميش قواعد القانون الدولي الإنساني يضعف شرعية النظام الدولي، حيث يسمح باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، أو يفرض العقاب الجماعي أو التهديد القسري.

وأضاف رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أن الحروب المعاصرة لم تعد تعرف حدوداً، وأن ما يحدث في غزة أو الخليج لا ينعكس فقط على شعوب المنطقة، بل يصل تأثيرها إلى أسعار الطاقة والغذاء والرأي العام والاستقرار لكل جماهير الرأي العام.

ووجه أبو العينين دعوة قوية لقادة العالم بوقف الحرب في غزة، مطالباً بتحقيق ما تم التوصل إليه في مؤتمر السلام بشرم الشيخ، مؤكداً أن الاستقرار لا يمكن أن يبنى على ابتزاز العدالة، وأن أي محاولة للفصل بين الأمن والحقوق محكوم عليها بالفشل على المدى الطويل.

وحذر أبو العينين من أن التردد أو التقاعس في هذه اللحظة الحساسة قد يفتح الباب أمام مخاطر متزايدة، وأن الخطر قادم إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة تعكس حجم التحديات الراهنة، وتعيد الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على تحقيق الاستقرار والعدالة.

وتساءل أبو العينين عن تمثيل الدول النامية في مجلس الأمم المتحدة، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار دون عدالة حقيقية، ولا يمكن البناء والاستقرار دون الالتزام بالقانون الدولي.

وشدد على أن البرلمانات مطالبة اليوم بتقديم رسائل طمأنة لشعوبها، عبر تبني أفكار جديدة وخطط طموحة، والعمل على صياغة رؤية دولية مشتركة يشارك فيها البرلمانيون من مختلف الدول، بما يسهم في تصحيح المسار ومعالجة الأخطاء التي يشهدها النظام العالمي. واعتبر أن الدبلوماسية البرلمانية واجب علينا جميعاً، وخط الدفاع الأول للتصدي إلى هذه الموضوعات.

من ناحية أخرى، وأثناء استضافته للنائب محمد أبو العينين في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لا يوجد قرار حكومي بتخفيف أحمال الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة.

وقد أثارت تصريحات أبو العينين نقاشات واسعة حول أهمية العدالة في تحقيق الاستقرار، ودور البرلمانات في مواجهة التحديات العالمية.

وقد أكد أبو العينين في سياق آخر، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث يعكس أهمية كبيرة، وأن آثارها قد تمتد إلى كل أسرة في بقاع الأرض.

كما استعرض أبو العينين نموذج العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مشيراً إلى أنها تحولت في سنوات لا تتعدى العشر سنوات من صحراء إلى نموذج للتنمية الحديثة، مما يبرز قدرة الدول على تحقيق إنجازات تنموية كبيرة عند توفر الإرادة والرؤية.

وتأتي هذه الدعوات من أبو العينين في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، مما يجعل صوت الدبلوماسية البرلمانية والتركيز على الحلول العادلة أمراً ضرورياً لضمان مستقبل آمن ومستقر للجميع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمد أبو العينين، غزة، الحرب، الاستقرار، العدالة،

United States Latest News, United States Headlines