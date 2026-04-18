أبو العينين يرحب باجتماع "الاتحاد من أجل المتوسط" بالعاصمة الإدارية ويدعو لحل الدولتين وإصلاح النظام العالمي

رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، النائب محمد أبو العينين، يؤكد خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية على أهمية عودة المفاوضات لحل القضايا الدولية، ويدعو لإصلاح آليات اتخاذ القرار في المؤسسات الدولية، مشيدًا بجهود السلام في غزة ومحذرًا من تداعيات الحروب والتوترات الدولية.

وسط أجواء احتفالية بلمسة حضارية متميزة، استضاف مقر مجلس النواب الجديد ب العاصمة الإدارية للقاء الهام لهيئة المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. حملت هذه الاستضافة معانٍ عميقة، أبرزها رسالة ترحيب حارة من النائب محمد أبو العينين ، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وعضو مجلس النواب، إلى جميع المشاركين.

في كلمته الافتتاحية، لم يفت أبو العينين أن يشير إلى أن هذا الصرح المعماري الحديث، مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، ليس مجرد بناء، بل هو تجسيد بصري للنهضة الحضارية والتقدم الملموس الذي تشهده مصر. وقد أكد أبو العينين على أهمية هذه اللحظة التاريخية، كونها أول اجتماع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُعقد داخل هذا المبنى الجديد، مما يضيف بعدًا رمزيًا واحتفاليًا للحدث. وأضاف أبو العينين، مستعرضًا التحول المذهل للمنطقة، أن ما كان قبل عقد من الزمان مجرد صحراء قاحلة، قد تحول اليوم، بفضل الرؤية الثاقبة والإرادة القوية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نموذج يحتذى به في ثورة عمرانية وتنموية شاملة، يعكس طموحات الدولة وقدرتها على تحقيق المستحيل. في سياق أوسع، وجه أبو العينين نداءً قويًا للعودة إلى مسار المفاوضات لحل القضايا الدولية والإقليمية الشائكة. وأكد بحزم أن النقاشات العالمية اليوم تتمحور حول حل الدولتين، والحاجة الملحة لإعادة تقييم شاملة للنظام العالمي لضمان تحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة بين جميع الدول. وشدد على أن المرحلة الحالية تستدعي تبني رؤية جديدة للنظام الدولي، رؤية تضمن عدم سيطرة طرف واحد على مصير العالم، مع التركيز على أهمية مراجعة آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدولية. وأشار بشكل خاص إلى حق النقض الفيتو، داعيًا إلى إعادة النظر فيه لضمان تمثيل أوسع وأكثر إنصافًا لدول العالم الثالث. ولم يغفل أبو العينين الإشارة إلى الجهود المبذولة في مؤتمر السلام الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ، مثمنًا الدور المحوري الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، في دعم جهود وقف إطلاق النار والتخفيف من وطأة الدمار الذي تعانيه غزة. كما أشاد بالعمل الدؤوب لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. وفي تأكيد قاطع على طبيعة الحروب، أكد أبو العينين أن هذه الصراعات المدمرة لا تفرز منتصرين حقيقيين، بل تخلف دمارًا وخسائر فادحة تطال جميع الأطراف. وحذر من أن استمرار هذه النزاعات يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار العالمي، وله آثار سلبية عميقة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، لفت أبو العينين الانتباه إلى التوترات الدولية المتزايدة، مثل تلك التي تشهدها منطقة مضيق هرمز، وكيف تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة. وبناءً على ما سبق، جدد أبو العينين دعوته الصادقة لوقف إطلاق النار، وخفض حدة التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وأكد على أن صوت العقل والحوار البناء هو السبيل الوحيد والأمثل لتسوية النزاعات وتحقيق السلام المنشود.





