أبو الفتوح يطالب بشفافية استراتيجية الأمن الغذائي وتوطين الأعلاف لحماية المربين

النائب جمال أبو الفتوح يطلب بياناً من الحكومة حول سياسة تأمين الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوطين الأعلاف لحماية المربين من تقلبات الأسعار وزيادة المعروض.

كشف النائب جمال أبو الفتوح ، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن تقديم طلب مناقشة عامة يهدف إلى استعراض سياسة الحكومة الحالية فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. يأتي هذا الطلب في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير هذه القطاعات الحيوية، نظراً لأهميتها المباشرة في الأمن الغذائي والاقتصاد القومي.

تحديات القطاع وأثر التكاليف على المربين

شدد النائب جمال أبو الفتوح على أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية يمثل العمود الفقري للاقتصاد الريفي في مصر، وهو المصدر الرئيسي لدخل ملايين الأسر المصرية، مما يجعل حمايته وتنميته ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات الريفية. وأشار إلى أن هذا القطاع يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، والذي يهدد بقاء الكثير من المربين في سوق العمل.

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أوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع تكمن في اعتماده النسبي على استيراد مدخلات الأعلاف، لا سيما الذرة والفول الصويا، مما يؤدي إلى تذبذب حاد في الأسعار. وأشار إلى أن الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية قد انعكست بشكل مباشر على إجمالي تكاليف الإنتاج، مما يضع المربين أمام تحديات مالية جسيمة قد تدفع بعضهم إلى الخروج من منظومة الإنتاج.

طرح خطط توطين الأعلاف وتحسين Genetic

طالب النائب جمال أبو الفتوح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالكشف الصريح عن خطتها الاستراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محلياً. وأشار إلى أن تحقيق هذه الخطوة يسهم بشكل فعال في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاستقرار السعري، مما يضمن تأمين احتياجات صناعة الإنتاج الحيواني والداجني من المدخلات الأساسية بأسعار مستقرة.

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كما طلب النائب توضيحاً مفصلاً حول برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية الجارية، وتقييم النتائج المتوقعة لهذه البرامج ومدى انعكاسها الإيجابي على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثروة الحيوانية. وأشار إلى الحاجة الملحة لدمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، بما يضمن تطوير أدائها وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الإنتاجية الهائلة.

آليات الدعم المالي وتطوير الاستزراع السمكي

شدد النائب على ضرورة استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، ووصف ذلك بأنه أمر حيوي لضمان توفير الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات الإنتاج الأخرى بأسعار مناسبة تحمي المربين من تقلبات الأسواق. وأشار إلى أن هذا الإجراء يساعد على استمرار المشروعات الإنتاجية، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة واسعة من العاملين في هذا المجال الحيوي.

دعا النائب أيضاً إلى تقديم بيان شامل حول الخطط التنفيذية لتطوير البحيرات المصرية، وزيادة إنتاجية مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، باعتبارها مصدراً مهماً لزيادة المعروض من الأسماك وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين. كما طلب توضيحاً لدور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في حماية المربين من المخاطر الاقتصادية، وتوفير التمويل والتأمين اللازمين لاستمرارية هذه المشروعات وتقليل المخاطر التي يتعرض لها صغار المنتجين.