أبو العينين يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويطالب بتشريعات صارمة

النائب محمد أبو العينين يشدد على أهمية الحفاظ على الحضارة العربية ويحذر من ترك مصير الإنسان للآلة، داعيًا إلى وضع قوانين صارمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وتمكينه للإنسان.

أعرب النائب محمد أبو العينين ، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، عن اعتزازه العميق بالإرث الحضاري العريق الذي خلفه لنا الأجداد، مؤكدًا على أهمية الحضارة المصرية القديمة والحضارة المغربية، بالإضافة إلى الحضارة الإسلامية الزاخرة التي أثرت كل أرجاء الوطن العربي.

وأشار إلى أن هذه الحضارات ليست مجرد ذكريات تاريخية، بل هي مصدر إلهام وقوة للأجيال الحالية والمستقبلية، وأن الحفاظ عليها وتعزيزها هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع. وأضاف أبو العينين أننا نشهد اليوم صراعًا إنسانيًا جديدًا يتميز بروح الثورة والتغيير، وهو صراع يتطلب منا التفكير الاستراتيجي والعمل الجاد لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وشدد على ضرورة وضع إطار قانوني صارم ينظم استخدام الخوارزميات الجديدة قبل إطلاقها، وذلك لحماية حقوق الإنسان وضمان عدم استغلال هذه التقنيات في أغراض ضارة. وأكد أن الهدف الأساسي من تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون تمكين الإنسان وتعزيز قدراته، وليس استبعاده أو تقليل دوره في المجتمع. وحذر أبو العينين من المخاطر المحتملة لمستقبل الخوارزميات، مؤكدًا على أنه لا يجب ترك مصير الإنسان للآلة، وأن الإنسان يجب أن يظل هو المسيطر على التكنولوجيا، وليس العكس.

جاءت تصريحات النائب أبو العينين خلال كلمته التي ألقاها في ملتقيات الجامعة الأورومتوسطية بفاس، والتي تناولت موضوع تحالف الحضارات. وقد نقل الإعلامي أحمد موسى هذه التصريحات في برنامجه الشهير 'على مسئوليتي' الذي يبث على قناة 'صدى البلد'. وأوضح أبو العينين أنه منذ أكثر من عشرين عامًا، عندما كان في بداية تأسيس المرحلة الأورومتوسطية، كان أول قرار اتخذه هو إنشاء الجامعة الأورومتوسطية، إيمانًا منه بأهمية التعاون والتكامل بين دول المنطقة.

وأعرب عن سعادته بالتواجد في الجامعة الأورومتوسطية، التي يرى أنها منصة مهمة لمناقشة علوم المستقبل والفكر المستنير، مؤكدًا على أننا يجب أن نكون صناع الفكر، وليس مجرد متلقين له. وأضاف أن الجامعة تمثل فرصة حقيقية لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

كما أكد أبو العينين على أن دوره في هذه المناسبة ليس فقط كرئيس للبرلمان الأورومتوسطي، بل كأب قلق على مستقبل أبنائه وأحفاده، ويخشى عليهم من المخاطر التي تتهدد المجتمع في العصر الرقمي، وخاصة تلك المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي. وأعرب النائب أبو العينين عن شكره وتقديره للجامعة الأورومتوسطية وجميع المشاركين في هذا المحفل الكبير، مشيدًا بجهودهم في تنظيم هذا الحدث الهام. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة فريدة لأوطاننا لتجاوز العقبات التي تعيق التنمية التقليدية، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث ثورة حقيقية في قطاعات حيوية مثل الطب والتعليم، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وشدد على ضرورة الاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للتعامل مع هذه التقنية، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة منها. كما دعا إلى التعاون بين الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن مستقبلنا يعتمد على قدرتنا على التكيف مع التطورات التكنولوجية، والاستفادة منها في خدمة الإنسانية، وأننا يجب أن نعمل معًا لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة، عالم يسوده السلام والعدل والازدهار





