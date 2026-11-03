أبو الغيط: الانتخابات الأمريكية ستحدد مستقبل المنطقة والوضع في إيران

الأمن العام السابق لجامعة الدول العربية يوضح تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على الشرق الأوسط ومستقبل البرنامج النووي الإيراني

أكد أحمد أبو الغيط ، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، على تعقيد المشهد الجيوسياسي الراهن، مشيراً إلى الصعوبة البالغة في التنبؤ بخطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران ، خاصة بعد انتهاء عملية انتخابات الكونجرس الأمريكي. جاء هذا التصريح الصريح خلال حوار مفتوح أداره مع المشاهدين في برنامج على مسئوليتي، والذي تم البث المباشر له عبر فضائية صدى البلد، في ضوء المتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الدولية والعربية.

تأثير الانتخابات الأمريكية على استقرار الشرق الأوسط

ووصف أبو الغيط الوضع الحالي للمنطقة العربية بما هو غير مستقر تماماً، معتبراً أن المنطقة تعيش مرحلة حرجة من الاهتزاز الجيوسياسي، والتي قد تميل للاستمرار والتعمق إذا ما نجح الحزب الديمقراطي في تولي زمام السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الخبير الدبلوماسي المحنك إلى أن هذا الاحتمال يعني دخول الولايات المتحدة في مواجهات استراتيجية مع كل من الصين وروسيا، لكن بأساليب واستراتيجيات تختلف جوهرياً عن تلك التي يتبعها دونالد ترامب في فترة ولايته الحالية.

Also read خلاف بسبب طفل يشعل معركة بين 12 شخصًا.. تفاصيل مشاجرة البساتين

وأوضح أن نجاح الحزب الديمقراطي في المعركة السياسية الأمريكية لن يبقى منعزلاً عن المحيط الإقليمي، بل سيؤدي حتماً إلى عودة حدة الاحتدام بين هذه الأطراف الكبرى، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة، رغم أن ذلك قد يبدو وكأنه سيستغرق سنوات ليظهر ملامحه بوضوح تام على الأرض. مؤكداً أن هذا الاحتدام العالمي الجديد سيمتد تأثيراته المباشرة وغير المباشرة ليعكس سلباً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مما يخلق بيئة جديدة من التوتر.

ضعف الدول العربية والتهديد الإيراني المستقبلي

وأضاف أبو الغيط في سياق تحليله للوضع الإقليمي أنه لا ينبغي على أي طرف تجاهل حقيقة وجود عدد كبير من الدول الفاشلة في الإقليم، وهو ما يسهل عملية النهب المنظمة لثروات المنطقة الطبيعية والبشرية. كما لفت الانتباه إلى حقيقة ديمغرافية وسياسية دقيقة، مفادها أن دول الخليج العربي تتمتع بعدد سكان قليل نسبياً، في المقابل فإن إيران قد صعدت من سلوكها العدائي لتصبح أكثر طموحاً في فرض هيمنتها.

Advertisement

وبشأن إمكانية تخلي إيران عن برنامجها النووي الشائك والمثير للجدل، أجاب أبو الغيط بصراحة قائلين إن أي تخلي عن هذا المشروع يعتمد كلياً على معادلة القوة والإجبار، مشيراً إلى أن التخلي قد يحدث فقط إذا تم تغيير النظام في طهران عبر ضربات عسكرية شديدة وصلت إلى قلب العاصمة، وهو السيناريو الذي لم يتحقق بعد.

ولخص أبو الغيط الموقف الإيراني القائل إن طهران ترفض التخلي عن درعها النووي الوحيد المتبقي لها، طالما كانت العاصمة طهران آمنة من الغزو المباشر، وطالما أن هذا الحكم القائم في طهران موجود، فإنهم لن يتخلوا أبداً عن هذهCapability لأنها ترسم خط الدفاع الأخير أمام أي تهديد خارجي.