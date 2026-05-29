أب يمسح دموع الحجاج بوجوده في مشهد إنساني مؤثر

في مشهد إنساني مؤثر يجسد معاني البر والإحسان التي تتجلى في موسم الحج، وثّقت عدسات وكالة الأنباء السعودية موقفًا لافتًا لحاج وهو يحمل والده المسن على كتفيه أثناء تنقلهما بين المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

الصورة الابن وهو يشق طريقه وسط جموع الحجاج حاملًا والده بعناية واهتمام، في مشهد اختزل الكثير من معاني الوفاء ورد الجميل، فيما بدا الأب مطمئنًا ومستندًا إلى ابنه الذي اختار أن يكون عونًا له في رحلته الإيمانية، متجاوزًا مشقة الطريق وصعوبة التنقل؛ رغبةً في أن يؤدي والده المناسك بكل راحة وأمان. ويأتي هذا المشهد ضمن العديد من الصور الإنسانية التي تشهدها المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وتبرز ما يتحلى به الحجاج من روح التعاون والإيثار ومساعدة الآخرين، في أجواء إيمانية يسودها التآخي والمحبة، وتجمع المسلمين من مختلف الجنسيات والثقافات تحت مظلة واحدة، يؤدون مناسكهم في أمن وسكينة وطمأنينة.

وتظل مثل هذه المواقف الإنسانية واحدة من أبرز المشاهد التي يرصدها موسم الحج عامًا بعد عام، حيث تتجسد القيم النبيلة في صور عملية تعكس سماحة الإسلام وعظمة تعاليمه، وتؤكد أن الحج ليس رحلة عبادة فحسب، بل مدرسة تتجلى فيها معاني الرحمة والتكافل وبر الوالدين في أبهى صورها





