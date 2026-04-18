أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد إلى ركلات الترجيح في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تعادل مثير

انتهت أحداث الأشواط الإضافية من مواجهة فريقي أتلتيكو مدريد و ريال سوسيداد بنتيجة 2-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم لقب نهائي كأس ملك إسبانيا ، التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا.

افتتح ريال سوسيداد التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى عبر بارينيتشيا، الذي استغل عرضية متقنة ليحولها برأسية رائعة في شباك أتلتيكو مدريد.

لم يتأخر أتلتيكو مدريد في الرد، حيث تمكن إديمولا لوكمان من إدراك التعادل في الدقيقة 19 بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+1، عاد ريال سوسيداد للتقدم عن طريق أويارزابال من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة داخل المنطقة.

في الشوط الثاني، أبى أتلتيكو مدريد الخروج خاسرًا، فسجل جوليان ألفاريز هدف التعادل الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، والتي لم تشهد أي تغيير في النتيجة، لتتجه المباراة إلى ضربات الحظ الحاسمة





