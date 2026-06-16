أثر الشيخ محمد متولي الشعراوي في حياة نجوم الفن المصري وقصص اعتزالهم

تقرير مفصل يتناول العلاقات الإنسانية والروحية التي جمعت إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي بنخبة من فناني مصر، وكيف أثرت نصائحه على قراراتهم بالاعتزال أو الاستمرار في الفن.

تحل اليوم ذكرى رحيل العالم الجليل والفقيه المحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي لم يكن مجرد عالم دين بل كان ظاهرة اجتماعية وثقافية فريدة تركت بصمة لا تمحى في نفوس ملايين المسلمين، وتحديداً في المجتمع المصري.

لقد تميز الشيخ الشعراوي بقدرة فائقة على تبسيط المفاهيم الدينية العميقة وجعلها قريبة من قلوب وعقول الناس بمختلف خلفياتهم ومستوياتهم الثقافية، وهو الأمر الذي جعله محط أنظار وتقدير الجميع، بما في ذلك نجوم الفن والسينما الذين وجدوا في حديثه السكينة والصدق والوضوح. ومن هنا برزت علاقات إنسانية وروحية عميقة جمعت إمام الدعاة بنجوم كبار، حيث لعب دور الناصح والمرشد في لحظات فارقة من حياتهم المهنية والشخصية.

من أبرز هذه القصص المؤثرة ما حدث مع الفنان القدير عماد حمدي، الذي مر في أواخر حياته بأزمة نفسية حادة وصلت إلى حد الاكتئاب الشديد، مما دفعه إلى اعتزال الناس والانعزال التام داخل شقته، رافضاً استقبال أي زائر. وفي ظل هذه الحالة من اليأس، فوجئ الفنان عماد حمدي بطرقات على بابه، ليكتشف أن الزائر هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي جاء بدافع المحبة والاطمئنان عليه.

وجلس الشيخ معه في جلسات إيمانية اتسمت بالود والرحمة، محاولاً تخفيف وطأة الحزن عن قلبه وإعادته إلى حالة من السلام النفسي. هذه الزيارة لم تكن مجرد واجب اجتماعي، بل تحولت إلى رابطة روحية وثيقة، حيث صار عماد حمدي يستشير الشيخ الشعراوي في شؤونه الروحية والدينية بشكل مستمر حتى وافاه الأجل، مما يعكس الجانب الإنساني العميق في شخصية الشيخ. أما في رحاب الأرض المقدسة، فقد شهدت مكة المكرمة والمدينة المنورة لقاءات غيرت مسارات حياة فنانات شهيرات.

ففي المدينة المنورة، وتحديداً في فندق الحرم أثناء موسم الحج، حدث لقاء عفوي ومؤثر بين الشيخ الشعراوي والفنانة تحية كاريوكا في سنوات عمرها الأخيرة. ورغم الزحام الشديد، كانت كاريوكا تنادي الشيخ بلهفة شديدة، وعندما استطاعت الوصول إليه والحديث معه، كان لكلامه أثر السحر على قلبها، مما دفعها في نهاية المطاف إلى إعلان اعتزالها الفن نهائياً.

وبالمثل، كان اللقاء الأول بين الفنانة شادية والشيخ الشعراوي مصادفة في مكة المكرمة، حيث دار بينهما حديث مطول حول الفن والبحث عن الطمأنينة والرغبة في التقرب من الله. وبعد سلسلة من الجلسات والاتصالات التي اتسمت بالصراحة والوضوح، فاجأت شادية الوسط الفني بقرار اعتزالها النهائي، مؤكدة أن توجيهات الشيخ الشعراوي كانت من الدوافع الأساسية لهذا القرار. وفي سياق مختلف، لم يكن تأثير الشيخ الشعراوي دائماً يدفع نحو الاعتزال، بل كان أحياناً يوجه الفنانين نحو تقديم فن يحترم القيم والمبادئ.

وهذا ما حدث مع الفنانة عفاف شعيب، التي كانت قد قررت اعتزال التمثيل بسبب قلة الأدوار التي تتناسب مع حجابها ومبادئها. ولكن بعد جلسة دينية مع الشيخ الشعراوي، قدم لها نصيحة ذهبية بأن الفن يمكن أن يكون وسيلة هادفة إذا التزمت بضوابطها، قائلاً لها: اعملي بحجابك هذا ولكن عليك أن تحترميه. وبناءً على هذه النصيحة، تراجعت عفاف شعيب عن قرار الاعتزال، وشاركت في مسلسل إمام الدعاة الذي جسد سيرة الشيخ الشعراوي، واستمرت في تقديم أعمال درامية محترمة.

كما نجد حالة الفنان حسن يوسف، الذي اعتزل السينما في التسعينيات ثم عاد لتقديم أدوار رصينة، وظهر في لقاء تلفزيوني نادراً يوصي فيه بأن تكتب على قبره نفس الآيات القرآنية من سورة الأنبياء المكتوبة على قبر الشيخ الشعراوي، تعبيراً عن مدى حبه وتقديره لهذا العالم. أما الفنانة سهير البابلي، فقد اتخذت قرار الاعتزال بعد نقاشات مطولة مع الشيخ الشعراوي، حيث اقتنعت من خلال رؤيته الفقهية بأن التمثيل في صورتها آنذاك قد يتعارض مع الأحكام الشرعية، وهو قرار أعربت عن امتنانها له لاحقاً.

وبالنسبة للفنانة شمس البارودي، فقد ساد اعتقاد بأن الشيخ الشعراوي هو سبب اعتزالها، إلا أن زوجها الفنان حسن يوسف أوضح أن اعتزالها كان قراراً شخصياً جاء بعد عودتها من العمرة مع والدها. ومع ذلك، كان للشيخ الشعراوي دور في تصحيح بعض المفاهيم لديها، خاصة فيما يتعلق بارتداء النقاب، حيث أوضح لها أن النقاب فضيلة وليس فرضاً، مما جعلها تخلعه لاحقاً بسبب ظروف سفرها إلى إنجلترا.

وفي لحظات الشيخ الأخيرة وهو طريح الفراش، زاره حسن يوسف وشمس البارودي، وفي لفتة إنسانية رائعة، طلبت شمس من الشيخ أن يدعو لها، فكان رده مفعماً بالرحمة حين قال لها: ادعيلي انتي، انتي متعرفيش مقام التائبين عند الله، مما يجسد روح التسامح والاحتواء التي ميزت منهج الشيخ الشعراوي في التعامل مع الجميع





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