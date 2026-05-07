أجمل الأدعية في يوم الجمعة: دعاء مبارك يُستجاب فيه الدعاء

يعد يوم الجمعة من أعظم الأيام في الإسلام، حيث تتنزّل فيه الرحمات وتُستجاب فيه الدعوات. يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والذكر في هذا اليوم المبارك، ويبحثون عن أجمل الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المقال، نقدم لكم مجموعة من الأدعية التي يُستحب قراءتها في يوم الجمعة، والتي تحمل الخير والسكينة للمؤمنين.

يُعد يوم الجمعة من أعظم الأيام وأقربها إلى القلوب، فهو يومٌ مبارك تتنزّل فيه الرحمات وتُستجاب فيه الدعوات، لذلك يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والذكر وطلب العفو والرزق والطمأنينة.

ويبحث الكثيرون عن أجمل دعاء يوم الجمعة؛ اغتنامًا لنفحات هذا اليوم الكريم وساعاته المباركة التي تحمل الخير والسكينة للمؤمنين. ومن الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).

ومن الأدعية الأخرى: (اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ). كما يُستحب تكرار دعاء (حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ). ومن الأدعية التي تُقرأ أيضًا: (اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي و الهدْمِ و الغرقِ و الحرقِ، و أعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، و أعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، و أعوذُ بك أن أموتَ لديغًا).

ومن الأدعية التي تُقرأ في يوم الجمعة أيضًا: (اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الجوعِ، فإنَّه بئْسَ الضجيعُ، و أعوذُ بك من الخيانةِ فإنَّها بئستُ البِطانةُ). ومن الأدعية التي تُقرأ أيضًا: (بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، ثلاثَ مرَّاتٍ).

ومن الأدعية الأخرى: (اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَضَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تحتي). ومن الأدعية الأخرى: (اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك). ومن الأدعية الأخرى: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات).

ومن الأدعية الأخرى: (اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر). ومن الأدعية الأخرى: (اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير .

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك). ومن الأدعية الأخرى: (اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).

ومن الأدعية الأخرى: (دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت). ومن الأدعية الأخرى: (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم)





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دعاء يوم الجمعة أجمل الأدعية الصلاة في الإسلام الاستجابة في الدعاء الذكر في الإسلام

United States Latest News, United States Headlines