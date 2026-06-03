أحداث في محافظة أسوان خلال 24 ساعة

شهدت محافظة أسوان أحداثًا متنوعة خلال 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق 3/6/2026، بما في ذلك استقبال المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أسوان وتحسين كفاءة التشغيل، وضبط وتحرير 102 محضر تمويني في أسوان، وتوقيع غرامات مالية على 96 سيارة أجرة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق 3/6/2026 أحداثًا متنوعة. استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، في خطة عاجلة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أسوان وتحسين كفاءة التشغيل.

عقد الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية برؤساء لجان الشهادة الثانوية ومساعديهم لمناقشة الإعدادات النهائية الخاصة بإمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية. كما عقد اجتماعًا لرئيس منطقة أسوان لمناقشة استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود توريد القمح المحلي داخل الصوامع والشون والبناكر على مستوى المحافظة خلال موسم الحصاد الحالي 2026، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن 142 ألفا و89 طنا منذ بدء أعمال الحصاد في منتصف أبريل الماضي. في أسوان..

توريد 142 ألفا و89 طن قمح داخل الصوامع والشون والبناكر حتى الآن. كما تعقدت جهود متنوعة من محافظ أسوان ومدير الأمن لمواجهة الإشغالات والبناء المخالف خلال لقائه بالمواطنين. كما أصدر المهندس عمرو لاشين توجيهات بدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال لقائه بالمواطنين. وتابع مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، ومحاسبة المخالفين.

كما ضبط وتحرير 102 محضر تمويني في أسوان. كما أعطى المهندس عمرو لاشين توجيهاته لإدارة المواقف بتوقيع غرامات مالية على 96 سيارة أجرة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محافظة أسوان، أحداث، خطة عاجلة، خدمات المياه والصر

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1400 عسكري روسي خلال 24 ساعةأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و366 ألفا و910 أ

Read more »

ارتفاع سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاءشهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعا خلال تعاملات اليوم وسجل عيار 24 زيادة بقيمة 8 دراهم مسجلا الآن 542.5 درهم مقابل 534 درهما بداية اليوم....

Read more »

اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعارأكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك

Read more »

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويشهد تداول أكثر من 64 ألف طن بضائع خلال 24 ساعةأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، وغادرته 10 سفن؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 28 سفينة، ف

Read more »

ترامب يعلن حضوره حفل العشاء الجديد لمراسلي البيت الأبيض في 24 يوليوأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه حضور حفل العشاء الذي أعادت جمعية مراسلي البيت الأبيض تنظيمه في 24 يوليو المقبل

Read more »

الحكومة خلال 24 ساعة.. إجراءات عاجلة بشأن المعاشات والتموين والكهرباء وفرص عمل للشباباتخذت الحكومة خلال 24 ساعة إجراءات عاجلة بشأن المعاشات والتموين والكهرباء كشفت تفاصيلها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء - الوطن

Read more »