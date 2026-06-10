أحداث متنوعة في محافظة أسوان خلال الـ24 ساعة الماضية

كريم محافظ أسوان، تفتيش لجان امتحانات، 3 آلاف فرصة عمل، نعي عامل نظافة، وفاة معلمة، إزالة 21 حالة تعدٍ، تطوير مساحات خضراء في جامعة أسوان

شهدت محافظة أسوان في الـ24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة، كان من أهمها: كرم محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين أحد السائقين بمناسبة بلوغه سن التقاعد، وذلك بإهدائه درع المحافظة تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه المتميز طوال سنوات خدمته.

كما تفقد محافظ أسوان لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للتأكد من انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب. وفي سياق التطوير الاقتصادي، عقد محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا لمناقشة الطلبات الاستثمارية المقدمة من المستثمرين، بهدف خلق 3 آلاف فرصة عمل في المحافظة باستثمارات 450 مليون جنيه. وفي أحداث أخرى، نعى محافظ أسوان وفاة السيد على إبراهيم عمر، العامل في النظافة العامة، إثر حادث سير. وتوفيت المعلمة صفاء على محمد أثناء توجهها للمشاركة في أعمال المراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية.

كما تم إزالة 21 حالة تعدٍ في المرحلة الثانية من الموجة 29 في أسوان، وتنفذ جامعة أسوان خطة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة الجامعية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محافظة أسوان كريم تفتيش فرصة عمل نعي وفاة إزالة تعدٍ تطوير جامعة أسوان

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الهند: حريق على ناقلة نفط تضم 24 بحارا قبالة سواحل عمان9قالت وزارة الشحن الهندية، الاثنين، إنه جرى الإبلاغ عن اندلاع حريق على متن ناقلة نفط كان على متنها 24 بحارًا هنديًا، مضيفة أن جميعهم بخير. وبحسب ما نشرته وكال

Read more »

الهند.. اندلاع حريق في ناقلة نفط تقل 24 بحاراً هندياًأعلنت وزارة النقل البحري الهندية، يوم الاثنين، عن اندلاع حريق في ناقلة النفط 'ماريفكس' قبالة سواحل سلطنة عُمان، وعلى متنها 24 بحارًا

Read more »

تراجع أسعار الذهب في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرينانخفض سعر جرام الذهب في مصر خلال أيامٍ قصيرة، فقد عيار 24 نحو 297 جنيهاً والعيار 21 نحو 260 جنيهاً، في ظل هبوط عالمي وتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية

Read more »

نتنياهو: أوقفنا إطلاق النار مع إيران.. والمواجهة معها ومع حزب الله لم تنته بعدأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة مسجلة مساء اليوم الإثنين، وقف إطلاق النار واحتواء المواجهة الحالية، وذلك بعد نحو 24 ساعة من الصمت أعقبت ال

Read more »

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026: ظهور الفرص تدريجيًابرج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض

Read more »

تطور جديد ينتظر إيران في كأس العالم .. ماذا يحدث؟24 ساعة فقط| تطور جديد ينتظر إيران في كأس العالم.. ماذا سيحدث؟

Read more »