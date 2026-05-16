أحكام توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج

يجب على المهاجور الالتزام بما يلي من واجبات الحج: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الليل، المبيت بمزدلفة، المبيت في منى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج؟ في القصة، أفصح عن ذلك أمين الفتوى بدار الإفتاء.

إحرص الكثيرون، مع اقتراب بداية موسم الحج 2026، على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء المناسك، ويأتي من ضمن أكثر ما يستفسر عنه الناس هو حكم توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج، خاصة في حالات المرض وعدم القدرة، ويهتم عدد كبير من الناس بمعرفة متى يجوز التوكيل في الحج، وما هي الشروط الشرعية لصحة الإنابة، وحكم توكيل الغير في رمي الجمرات وغيرها من الأمور التي كشفت عنها دار الإفتاء.

هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟ وفي السياق، قال الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز لغير المستطيع بدنيا على أداء فريضة الحج، أن ينيب غيره بالحج عنه بشرط أن يكون الشخص النائب قد حج من قبل. استدل أمين الفتوى، على الحكم بواقعة رواها أحد الصحابة، حين سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج عن رجل يُدعى"شبرمة،" فسأله النبي:"أحججت عن نفسك؟

" فقال: لا، فأجابه النبي:"حُجّ عن نفسك أولًا، ثم حُجّ عن شبرمة". أما عن أنواع الحج، فنجد ثلاثة أنواع حال هذه الأيام هي: 1- حج إفراد: ينوي فيه الحاج نية الحج فقط. 2- حج قِران: ينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معًا في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. er 3- حج تمتع: ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج (شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة)، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء.

ما هي واجبات الحج؟ فيجب على المهاجور الالتزام بما يلي: - الإحرام من الميقات - الوقوف بعرفة إلى الليل - المبيت بمزدلفة - المبيت في منى ليالي أيام التشريق - رمي الجمار - الحلق أو التقصير - طواف الوداع





