أحكام صلاة عيد الأضحى وسننها: دليل شامل

مقال يشرح حكم صلاة عيد الأضحى وأقوال الفقهاء فيها، ويستعرض السنن والآداب المستحبة قبل الصلاة وأثناءها وبعدها، مع تفصيل لكيفية أدائها وخطبتها.

صلاة عيد الأضحى هي شعيرة عظيمة يؤديها المسلمون في العاشر من ذي الحجة من كل عام، وتُعد من أبرز مظاهر الفرح والعبادة في هذا اليوم المبارك.

تختلف آراء الفقهاء في حكم صلاة العيد، حيث يرى بعضهم أنها سنة مؤكدة وهو مذهب المالكية والشافعية، بينما يراها آخرون فرض كفاية كالحنابلة، أو واجبة على كل مسلم كما في مذهب الحنفية. الراجح والأكثر استحباباً أنها سنة مؤكدة، استدلالاً بحديث طلحة بن عبيد الله حين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فلو كانت واجبة لبينها الرسول.

من السنن المؤكدة قبل صلاة العيد الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، والسواك، والأكل قبل الخروج في عيد الفطر وتأخير الأكل في عيد الأضحى بعد الصلاة حتى يأكل من لحم الأضحية. كما يستحب التكبير من دخول ليلة العيد حتى صلاة العيد، والجهر به في الطريق إلى المصلى، والذهاب من طريق والعودة من آخر. ويستحب اصطحاب النساء والأطفال حتى الحُيَّض والعواتق، مع الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف.

أما صلاة العيد فلها خمس سنن: الأولى أن تصلى جماعة، فإذا فاتته التكبيرات الزوائد لم يقضها لأنها ذكر مسنون فات محله. الثانية رفع اليدين مع كل تكبيرة. الثالثة الوقوف بين التكبيرات بقدر آية يذكر الله فيها كقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الرابعة قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الثانية أو ق في الأولى والقمر في الثانية مع الجهر بالقراءة.

الخامسة الخطبة بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ويستحب افتتاح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويذكر الله ويوصي بتقوى الله ويعلم صدقة الفطر. ويستحب استماع الخطبة، فإذا دخل رجل والإمام يخطب في المصلى استمع الخطبة ولا يصلي العيد لأن الخطبة من سنن العيد وأهم. أما في المسجد فوجهان: يصلي تحية المسجد أو يصلي العيد والأولى العيد لأنها أهم من التحية. التهنئة بالعيد سنة عن الصحابة حيث كانوا يقولون تقبل الله منا ومنك.

وبذلك تكون صلاة عيد الأضحى فرصة للتقرب إلى الله وتعزيز الروابط الاجتماعية، مع الالتزام بالسنن والآداب لتحقيق الأجر الكامل





