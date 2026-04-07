أحكام بالسجن المؤبد على محمود عزت و36 آخرين في قضية 'التخابر مع دول أجنبية'

أصدرت محكمة مصرية أحكامًا بالسجن على عدد من المتهمين في قضية 'التخابر مع دول أجنبية'، شملت السجن المؤبد على محمود عزت و36 آخرين. كما تضمنت الأحكام عقوبات أخرى وغرامات مالية، بالإضافة إلى قرارات بإغلاق قنوات فضائية ومقرات تابعة للجماعة.

أصدرت الدائرة الأولى لل إرهاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أحكامًا قضائية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ' التخابر مع دول أجنبية '. وقد شملت الأحكام السجن المؤبد على محمود عزت و36 متهمًا آخرين، ما يمثل ضربة قوية للجماعة المتهمة. وتعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، نظرًا لما تتضمنه من اتهامات تتعلق ب الأمن القومي . القضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضًا عقوبات على متهمين آخرين، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة التهديدات الأمنية.

وتأتي هذه الأحكام في سياق جهود الدولة المستمرة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد. \بالإضافة إلى الأحكام بالسجن، قضت المحكمة بمعاقبة 27 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، و6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات. وشملت الأحكام أيضًا الحكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمتهمين اثنين، وبراءة متهم واحد. ولم تقتصر العقوبات على السجن، بل تضمنت أيضًا إلزام المحكوم عليهم متضامنين بسداد مبلغ ضخم قدره 7 مليارات و54 مليونًا و734 ألف جنيه لصالح الجهاز القومي للاتصالات. كما قضت المحكمة بحظر إقامة المتهم الثاني عشر علي إبراهيم بأي من المحافظات الحدودية، وإدراج جميع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب. هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على حماية الأمن القومي ومواجهة أي تهديدات محتملة، سواء كانت داخلية أو خارجية. كما أن الإجراءات القانونية المتخذة تهدف إلى تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون.\لم تقتصر قرارات المحكمة على الأحكام بالسجن والعقوبات المالية، بل شملت أيضًا قرارات تتعلق بالإعلام والكيانات التابعة للجماعة. فقد قضت المحكمة بإغلاق عدد من القنوات الفضائية، من بينها قناة مكملين وقناة الشرق وقناة الثورة وقناة الوطن. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار بإغلاق مقار بعض الكيانات التابعة للجماعة داخل البلاد وخارجها. هذه القرارات تهدف إلى الحد من قدرة الجماعة على نشر أفكارها المتطرفة وتجنيد الأعضاء، وكذلك وقف أي أنشطة قد تهدد الأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الأحكام إلى تصميم الدولة على مكافحة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الإجراءات القانونية والاقتصادية والإعلامية.





