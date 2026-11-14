أحمد هشام يحرز ذهب السيف عالميًا في القاهرة 2026

فوز أحمد هشام بالميدالية الذهبية لسباق الفلور في بطولة كأس العالم 2026 بالقاهرة على حساب الروسي بافيل جراودن في نهائي مثير.

تتويج أحمد هشام بالميدالية الذهبية في سباق الفلور للأفراد ببطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة. حقق البطل المصري هذا الإنجاز التاريخي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026 بتغلبه على الروسي بافيل جراودن في المباراة النهائية بنتيجة 15-13. تأتي هذه النتيجة بعد مسار تنافسي قوي قدمه المنتخب المصري أمام نخبة لاعبي العالم في هذا التخصص الدقيق.

مجد أحمد هشام في المنافسات النهائية

بدأ أحمد هشام مشواره في البطولة بالفوز على الياباني تامون يوشيدا بنتيجة 15-7 في دور الـ64. واجه لاحقًا الصيني شاوتونج لو في دور الـ32 في مباراة ضيقة انتهت لصالحه بنتيجة 15-14. واصل التقدم في الأدوار المتأخرة بالفوز على الألماني فريدريك كيندلر بنتيجة 15-10 في دور الـ16. في الدور نصف النهائي، تغلب على المصنف الرابع عالميًا المجري كريستيان راب بنتيجة 15-13. حجز المقعد النهائي بعد فوز صعب على الأمريكي داري لوكاشينكو بنتيجة 15-14.

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تفاصيل نتائج الميداليات والتوزيع

حصد الروسي بافيل جراودن الميدالية الفضية في نفس فئة الفردي للرجال. ذهبت الميداليات البرونزية إلى التونسي فارس فيرجاني والأمريكي داري لوكاشينكو. في منافسات السيدات، أحرزت الأمريكية مايا شامبرلين الذهبية بفوزها على الألمانية لاريسا إيفلر بنتيجة 15-9. حصلت اليونانية دسبينا جورجيادو والمجرية شوجار كاتينكا على البرونزية في فئة السيدات. أكد هذا التوزيع الدقيق للنتائج على تنافسية البطولة ومستوى اللاعبين المشاركين فيها.

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تطور أداء السيف المصري عالميًا

تعكس نتائج أحمد هشام تطورًا كبيرًا في تدريب السيف المصري على المستويين الفردي والجماعي. النجاح المتكرر في البطولات الدولية يعزز مكانة الرياضة المصرية في المحافل العالمية. استضافة البطولة في العاصمة الجديدة تبرز الجهد المبذول لتنظيم فعاليات رياضية ذات مستوى عالٍ. دعم الحكومة لهذا النوع من الأحداث يفتح آفاقًا جديدة للشباب والرياضيين المحترفين.

آفاق مستقبلية للمنتخب المصري

تتجه الأنظار نحو الاستعدادات للمشاركات القادمة بعد هذا الإنجاز الكبير. يسعى المدربون إلى بناء فريق قوي يدعم الأبطال في البطولات المقبلة. توفير البنية التحتية اللازمة في العاصمة الإدارية الجديدة يسهل عمليات التدريب والتأهيل. تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال يضمن نقل الخبرات وتبادل المعرفة مع الاتحادات العالمية.