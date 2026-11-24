يرد أحمد رضا على اتهامه بالبصق على جماهير الأهلي، ويوضح أمين الفتوى شلبي كيفية أداء الصلاة لمن يعجز عن السجود بسبب آلام أصابع القدم.

خرج أحمد رضا عن صمته ليرد على الاتهام الموجه إليه بالبصق على جماهير الأهلي ، وجاء ذلك في سياق حديث متصل بالآلام الشديدة في أصابع القدم التي تمنعه من السجود، وفق ما ورد في الخبر. وفي المقابل، أوضح أمين الفتوى شلبي أن المسلم يؤدي الصلاة بحسب قدرته، ولا ينتقل إلى الجلوس في جميع أركان الصلاة إذا كان العجز مقتصرًا على ركن واحد فقط.

جاء توضيح شلبي خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، يوم الثلاثاء. وأكد خلال الحلقة أن للصلاة أركانًا وهيئة محددة، وأن المصلي إذا عجز عن أداء ركن بصورته المعتادة فإنه يأتي بالبديل المناسب لهذا الركن فقط.

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كيفية أداء الصلاة عند العجز عن السجود

يوضح أمين الفتوى شلبي أن العجز عن السجود لا يعني سقوط بقية أركان الصلاة التي يستطيع المصلي أداءها. فالمصلي الذي يقدر على القيام والقراءة والركوع والاعتدال من الركوع يؤدي هذه الأركان وهو قائم، ولا يلزمه الجلوس لأداء الصلاة كلها.

وبيّن شلبي أنه إذا وصل المصلي إلى السجود ولم يستطع أداءه بسبب آلام أصابع القدم، فيجوز له الجلوس لأداء هذا الركن وحده. وبذلك يكون الجلوس مقتصرًا على موضع العجز، وليس على الصلاة بأكملها.

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وأضاف شلبي أن المريض الذي يستطيع التحرك من منزله إلى المسجد، والوقوف والركوع، عليه أن يؤدي كل ركن بحسب استطاعته، ويجلس عند السجود فقط. ويرى أن هذا الترتيب يحفظ للمصلي ما يقدر عليه من هيئة الصلاة، ويمنع الاكتفاء بالجلوس عند أول صعوبة.

ضوابط الانتقال إلى الصلاة جالسًا

يشترط أمين الفتوى شلبي أن يكون الانتقال إلى الصلاة جالسًا، أو استخدام البديل، بقدر العذر الحقيقي، وليس لمجرد وجود مشقة في أحد الأركان. وشدد على أن الحكم مرتبط بالعجز الفعلي عن الركن، لا بالإحساس بالتعب أو الألم العابر.

وأوضح شلبي أن المصلي الذي جلس لأداء ركن السجود يعود إلى القيام في الركعة التالية، ويؤدي الفاتحة والركوع وبقية الأركان وهو قائم. ولا يستمر في الجلوس إلا إذا استمر عجزه عن السجود، فيجلس عند السجود وحده في كل ركعة يتحقق فيها العذر.

وبهذا التوضيح، يقدم شلبي إجابة عملية لكل من يواجه عذرًا في جزء من الصلاة، إذ تتحدد الهيئة بحسب الركن الذي يتعذر أداؤه، وتبقى الأركان الأخرى على صورتها المعتادة ما دام المصلي قادرًا عليها.