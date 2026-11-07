أحمد موسى: حسام حسن حصل على دعم كبير بعد كأس العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حسام حسن حصل على دعم واسع بعد كأس العالم، مع تسليط الضوء على تصرفاته داخل الملعب وخارجه وخلافات اتحاد الكرة بشأنه.

قدّم الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' عبر قناة 'صدى البلد'، تصريحات تناولت وضع الكابتن حسام حسن ، المدير الفني للمنتخب المصري. وأكد موسى أن حسام حسن حصل على دعم كبير خلال فترة توليه المسؤولية، خاصة بعد مباريات كأس العالم.

وأشار موسى إلى أن المنتخب عاد من البطولة، وأن حسام حسن عاد معه وهو محل تقدير، مضيفًا أن الدعم جاء أيضًا من الرئيس السيسي. وتأتي هذه التصريحات في سياق متابعة إعلامية واسعة لأوضاع الجهاز الفني بعد نهاية مشاركة الفريق في البطولة.

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دعم حسام حسن بعد مباريات كأس العالم

أكد أحمد موسى أن حسام حسن تلقى دعمًا كبيرًا بعد مشاركة المنتخب في كأس العالم، وأن هذا الدعم شمل تقديرًا لعودة الفريق والجهاز الفني معًا. وجاء ذلك في حديثه داخل برنامج 'على مسئوليتي'.

وقال موسى إن أمورًا عدة حدثت مع حسام حسن بعد العودة من كأس العالم، وإنه لا يعني له ذلك شيئًا بحسب تعبيره. كما شدد على أن القرارات التي ستُتخذ لاحقًا لا علاقة لها بنجم المنتخب محمد صلاح إطلاقًا.

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وأوضح موسى أن الأيام الماضية شهدت تداولًا لأمور عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن ذلك انعكس على صورة الجهاز الفني أمام الرأي العام. وأضاف أن الحديث عن الدعم والشائعات يرتبط مباشرة بهذه المرحلة.

خلافات اتحاد الكرة حول مستقبل حسام حسن

أوضح أحمد موسى أن اتحاد الكرة أصدر بيانًا بشأن ما يتردد من شائعات تتعلق بدعم حسام حسن، لكن تطورات كبيرة وقعت بعد صدور البيان. وكان من المفترض أن يستمر حسام حسن في تدريب المنتخب خلال مباراتي مالاوي.

وذكر موسى أن اتحاد الكرة عاد من أمريكا، وأن هناك خلافات بشأن حسام حسن داخل الاتحاد. كما أشار إلى وقائع أخرى حدثت خلال وجود المنتخب في أمريكا، دون أن يفصّل كافة تفاصيلها خلال الحلقة.

ومن أبرز ما ذكره موسى واقعة تتعلق بالحارس محمد الشناوي، لاعب الأهلي، إذ هدد بمغادرة معسكر المنتخب في أمريكا والعودة إلى مصر. وبحسب موسى، جرى إقناعه بالبقاء تجنبًا لحدوث أزمة أكبر.

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صورة حسام حسن أمام الجمهور ومكانة المنتخب

يرى أحمد موسى أن المدير الفني للمنتخب يمثل مصر، ولذلك تُسلّط الأضواء على كل تصرفات حسام حسن داخل الملعب وخارجه. وجاء ذلك بعد مشكلة وقعت بينه وبين الجمهور.

وقال موسى إن الأيام الماضية شهدت متابعة واسعة لما يُنشر عن حسام حسن، وإن الخلاف مع الجمهور كان جزءًا من هذه المتابعة. وأكد أن منصب المدير الفني للمنتخب يحمل مسؤولية تمثيل البلد أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وبحسب ما ورد في الحلقة، لم يحدد أحمد موسى موعدًا لقرار نهائي بشأن مستقبل حسام حسن مع المنتخب. لكنه أشار إلى أن الاستمرار في التدريب كان متوقعًا خلال مباراتي مالاوي، وأن بيان اتحاد الكرة سبق تطورات لاحقة لم يوضحها في حديثه.