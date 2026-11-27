يتصدر النجمان أحمد حلمي وهند صبري فيلم "أضعف خلقه" في عرضه العالمي الأول بمهرجان مراكش الدولي، مستعرضين قصة درامية وكوميدية ساخرة في حديقة حيوانات الجيزة عام 2007.

يستعد الفيلم السينمائي المصري " أضعف خلقه" لتسجيل لحظته الأبرز في مسيرته الفنية عبر خوضه غمار العرض العالمي الأول، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. سيُقام هذا الحدث السينمائي الكبير في يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، حيث سيكون الفيلم جزءاً من جدول العروض المزمع عرضها في القاعة الكبرى ضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر من تاريخ 20 نوفمبر وحتى 28 نوفمبر من نفس العام.

تفاصيل العرض الأول في قصر المؤتمرات بمراكش

يحتل الفيلم مكانة خاصة ضمن قائمة العروض الاحتفالية الرسمية للمهرجان، حيث سيتم تقديمه للجمهور الدولي والنقاد السينمائيين لأول مرة في تاريخه داخل قاعة الوزراء الفاخرة، الواقعة ضمن مجمع قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية. يمثل هذا الموعد خطوة استراتيجية حاسمة تليها مباشرة عمليات طرح الفيلم تجارياً في دور السينما المحلية والعالمية، مما يجعله نقطة تحول جوهرية في الجدول الزمني لإصدار العمل الفني.

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الأدوار الفنية والثنائي السينمائي الأول

يمثل الفيلم محطة فنية فريدة من نوعها في السيرة الذاتية لكل من الفنان أحمد حلمي والفنانة هند صبري، فهو يجسد لأول مرة تعاون سينمائي مباشر يجمع بين النجمين على الشاشة الكبيرة. يجمع العمل بين مزيج فني دقيق يتخلله عناصر الكوميديا السوداء، بالإضافة إلى طبقات من الدراما الاجتماعية العميقة وجوانب التشويق التي تتناسب مع تعقيدات الأحداث.

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قصة حديقة حيوانات الجيزة عام 2007

تحل الأحداث في العاصمة المصرية القاهرة خلال عام 2007، وتتركز القصة حول موقع جغرافي محدد وهو حديقة حيوانات الجيزة، حيث يقدم أحمد حلمي شخصية عالم حيوانات يتمتع بنزاهة عالية ويكرس جهوده لرعاية الكائنات المحيطة به. يواجه بطل القصة تحديات حقيقية تتمثل في الإهمال المؤسسي الذي تعاني منه الحديقة، ما يدفعه للوقوف في وجه سلسلة من الأزمات العائلية والضغوط الاقتصادية القاسية التي تختبر تحمله.

المواهب المشاركة والمخرج عمر هلال

تتعدد المواهب المشاركة في البطولة لتقديم هذه التجربة الفنية المعقدة، حيث يشارك إلى جانب النجمين الرئيسيين كل من محمود حافظ وكريم قاسم ومحمد رضوان وليلى عز العرب في أدوار محورية. يتولى مسؤولية الإشراف الفني الكامل على الفيلم السينمائي المخرج المصري عمر هلال، وهو مخرج سبق له أن قدم عملًا سينمائيًا سابقاً بعنوان "فوي! فوي! فوي!".